«Ich möchte mich ganz herzlich bei Prof. Dr. Valderrabano und Frau Knajbl bedanken!!! Ich habe ein (fast) neues Sprunggelenk...» Das schreibt Boris Becker am Wochenende auf Instagram.

Ein Video zeigt den 49-jährigen Ex-Tennis-Star zudem, wie er mit Krücken einen Gang der Klinik Obach entlang läuft.

Dieses Video und die Tatsache, dass sowohl Anästhesistin Eva Knajbl sowie Victor Valderrabano (ehemaliger Chefarzt am Unispital Basel und jetziger Leiter Orthopädie an der Schmerzklinik in Basel) an der Klinik Obach operieren, lässt keinen Zweifel daran: Boris Becker lag letzte Woche in Solothurn unter dem Messer.