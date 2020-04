Blumen auf Bestellung: Jetzt bringen Private Pflanzen an die Hobby-Gärtner

«Wir haben Freude an unserem Beruf. Meine Leute sind wieder sehr motiviert. Es herrscht eine ganz andere Stimmung im Betrieb.» Martin Jost freut sich. Bei der Jost Pflanzen AG mit 80 Angestellten, die an den drei Standorten Wiedlisbach, Rüfenacht und Schwadernau Topfpflanzen für Grossverteiler und weitere Wiederverkäufer produziert, laufen die Telefone heiss. Ein neuer Kanal wurde entdeckt: «Leute, die Blumen sehr gerne haben» und die Gärtnerei unterstützen wollen, würden in ihren Quartieren Bestellungen aufnehmen, sagt Jost. Die vorbestellten und bezahlten Pflanzen werden dann von der Gärtnerei direkt dorthin geliefert, wo sie zu Fuss abgeholt oder von den Initianten nach Hause gebracht werden – alles Corona-konform. Im Angebot sind alle Pflanzen, die gerade blühen. Während die Primeli langsam durch sind, kommen in den nächsten zwei Wochen Geranien und Balkonpflanzen aus Eigenproduktion ins Sortiment. Die Nachfrage nach Blumenerde ist laut Jost gross, deshalb wird auch diese angeboten. Für ihn ist klar: Es ist ein Bedürfnis. «Die Leute kaufen nicht nur aus Mitleid.»

Das Engagement der Privaten ins Rollen gebracht hat ein Artikel dieser Zeitung über Gärtnereien und ihr Leid, der am letzten Wochenende erschien. Dieser sei auf sehr grosse Resonanz gestossen, sagt der Geschäftsführer. Viele hätten sich gemeldet. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass die Pflanzen aus der Schweiz kommen und nicht nur aus Holland. Jost Pflanzen kann auf grosse Unterstützung zählen, und das freut den Chef. Blumen auf dem Vorplatz Eine der offiziellen Verkaufsstellen bei Privaten ist in Bellach zu finden. Patricia Rufer hat seit Donnerstag drei Wägelchen mit verschiedenen Blumen und dazu Erde auf dem Vorplatz ihres Hauses stehen. Die Inhaberin einer Marketingfirma, die vor allem in der Tourismusbranche Aufträge hat, ist selbst von der Coronakrise betroffen und hat Kurzarbeit beantragt. «Daher habe ich auch Kapazität», meint die Hobbygärtnerin. Die Bellacherin hat mitbekommen, wie hart es die Gärtnerei trifft. «Das hat mich sehr beschäftigt.» Sie wollte helfen und nahm Kontakt mit Martin Jost, einem Freund der Familie, auf. Dieser nahm das Angebot dankend an.

