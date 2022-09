«Blockly» Programmieren ist kinderleicht – zumindest an den Digitaltagen in Solothurn An den diesjährigen Digitaltagen in Solothurn konnten Kinder die Basics des Programmierens lernen. Und erfuhren dabei gleich noch Spannendes über die Erfinderin der ersten Programmiersprache.

Kindern lernen an den Digitaltagen in Solothurn Programmieren mit Blockly. Tom Ulrich

Cyberhelp-Kaffee für Senioren, Gespräche zur Energieversorgung, Bauen der Zukunft: Dies waren unter anderem Themen an den Schweizer Digitaltagen in Solothurn, organisiert von Standortförderung espace Solothurn, savoir vivre.

Daneben fand auch noch ein Programmierlehrgang für Kinder statt: Smart City Kidslab. In Solothurn trafen sich 24 Kinder zwischen sieben und elf Jahren, um das Programmieren mit «Blockly» und Oxocard zu lernen.

«Wer von euch hat schon mal programmiert?», wollte einer der Informatikexperten, Adrian Steiner von Smart city lab Grenchen, eingangs wissen. Einige der Kinder kennen, wie es sich weist, schon einfache Programmiersprachen wie Scratch, die meisten aus der Schule.

Rahel erzählt, sie habe schon einmal einen Roboterprogrammiert; die Experten nicken anerkennend. Die Profis erklären mit einfachen Worten und Beispielen, worum es beim Programmieren überhaupt geht, sind doch auch einige dabei, für die es Neuland ist.

«Wo überall hat es computergesteuerte Geräte?», lautet eine nächste Frage. Was ist überhaupt eine Programmiersprache? Und wer hat’s erfunden? Die Kinder wissen schon sehr viel über all diese Themen, nur dass die erste Programmiersprache von einer Frau, Ada Lovelace, einer 1815 geborenen britischen Mathematikerin und Tochter des Dichters Lord Byron, erfunden wurde, mag einige erstaunen.

Etwa ein Drittel der Kursteilnehmenden sind übrigens Mädchen. Auf die Frage, was ihn motiviert habe, den Kurs hier zu besuchen, überlegt einer der Teilnehmer, Florian, kurz, als ein anderer dazwischenruft: «Ich habe ihn motiviert!»

Florian erzählt dann später von seinem Bruder, der schon sehr versiert ist im Programmieren. Ein weiterer meint, er habe ein Programm begonnen, aber noch nicht fertig gemacht; worauf der Kursleiter meint, das sei in diesem Beruf oft so: «Man fängt viel an und macht es nicht fertig.» Er betont aber auch, wie wichtig der Spass an der Sache sei; und «wer programmiert, steuert die Welt.»