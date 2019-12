Bittersüsses Weihnachtsmärchen namens «Casa Nobile»: Die Erfolgsgeschichte eines Chocolatiers

Willi Schmutz war knapp über 40 Jahre alt, als er aufgrund privater Schicksalsschläge plötzlich quasi vor dem Nichts stand. Die hervorragend laufende Konditorei in Biberist, die er während Jahren mitaufgebaut hatte, die fast 30 Mitarbeiter – alles war auf einmal weg. Schmutz sah sich gezwungen zu gehen, musste bei Null anfangen. Er fiel in ein tiefes Loch. «Ich hatte das Gefühl, dass ich nie mehr etwas mit Patisserie oder Pralinés mache. Es war mir richtig verleidet», erinnert er sich. Immer das Gleiche, immer wieder Schwarzwälder Torte, immer wieder Champagner-Truffes. Irgendwann wäre er ohnehin an diesen Schlusspunkt gekommen. Die Tiefschläge in seinem Privatleben beschleunigten den Prozess bloss.

Heute, fast 20 Jahre später, sind Schmutz und sein Geschäftspartner Marco Schwarz so etwas wie die Stars unter den Schweizer Schokolade-Künstlern. Sie wurden mit ihrem Team Schweizer Chocolatiers des Jahres, wurden von Schoko-Guru Georg Bernardini als einer von bloss 25 Chocolatiers weltweit mit sechs Kakaobohnen ausgezeichnet. Ihr Weg ist gesäumt von Auszeichnungen und Ehrungen. Zuletzt gewannen sie mit dem Caramello «Old Deer» an den World Chocolate Awards eine Bronze-Medaille.

Ein eingespieltes Team kämpft sich durch

Im Rückblick liest sich das wie ein bittersüsses Weihnachtsmärchen. Dabei hat Schmutz damals, 2001, durchaus ernst gemacht. Er kehrte der Schokolade den Rücken, stieg ins Catering-Business ein. Schon damals mit Schwarz. Schmutz brachte sich das Kochen bei, komponierte die Menüs, wählte die Köche aus. Schwarz organisierte den Service, brachte Struktur ins Geschäft. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten.

Knapp zwei Jahre verstrichen, ehe Schwarz plötzlich meinte: «Ich will wieder Schokolade machen.» Schmutz willigte ein, aber er wollte nicht mehr zurück in die Tretmühle. «Kakao hat ein unglaublich breites Spektrum an Aromen, breiter noch als Wein», sagt Schmutz.

Das Kochen hat bei ihm Türen geöffnet, die zuvor verschlossen waren. Er hat sich aus dem Korsett der Tradition geschält, sich befreit. Und so fing er an Grenzen zu sprengen, kreierte Pralinés mit Roquefort und Quittengelée oder mit Karotten und Jumi-Käse aus Bern wie in einer seiner jüngsten Kollektionen. Es sind nur zwei Beispiele von wohl über 200 Kreationen, von denen nur rund ein Viertel tatsächlich in Serienproduktion ging.