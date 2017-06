Böse Zungen behaupten, Brigit Wyss führe bald den grössten Gemischtwarenladen im Kanton. Als solcher wird das Solothurner Volkswirtschaftsdepartement schon mal bezeichnet. Tatsächlich ist dieses für die Wirtschaftsförderung und die Energiefachstelle ebenso zuständig wie für Wald, Jagd und Fischerei. Zum Aufgabengebiet gehören ferner das Zivilstandswesen oder die Aufsicht über die Gemeinden.

Wyss, als erste Grüne in den Regierungsrat gewählt, wird das Departement von der abtretenden FDP-Frau Esther Gassler übernehmen. Darauf hat sich die neue Regierung in einer konstituierenden Sitzung geeinigt. Am Ende bleibt es zwar das Geheimnis der Beteiligten, wie die Verteilung der Ämter hinter verschlossenen Türen genau verlaufen ist. Doch Wyss betont, sie habe ihr Wunschdepartement bekommen.

Dazu gehört freilich auch ein Bereich, der für Wyss ziemlich atypisch ist: Im Volkswirtschaftsdepartement ist sie zuständig für Militär und Bevölkerungsschutz. Das Dossier geniesst einen hohen Stellenwert bei ihrer noch amtierenden Vorgängerin. Gassler sitzt im Vorstand der Regierungskonferenz der kantonalen Militärdirektoren, deren Sekretariat wird sogar in der Solothurner Verwaltung geführt. Die Milizarmee sei in der Bevölkerung tief verankert, sagte die Freisinnige jüngst vor Militärkadern. Es ist eine Aussage, die oft von Gassler zu hören war.