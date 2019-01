Zwar wird in der Regel auf den Zivilstandsämtern geheiratet, doch auch im Kanton Solothurn gibt es die Möglichkeit, sich an speziellen Orten trauen zu lassen, so auf den Schlössern Waldegg (Feldbrunnen-St. Niklaus), Neu-Bechburg (Oensingen), Wartenfels (Lostorf) im Schlosshof Niedergösgen oder auf dem Schlösschen Vorderbleichenberg (Biberist). Die Trauung an diesen Orten ist nur an ausgewählten Terminen möglich. Auf den Schlössern Waldegg, Neu-Bechburg und Vorderbleichenberg bietet der Kanton 2019 je sechs Termine an, je drei sind es auf Schloss Wartenfels und in Niedergösgen. «Die Schlosstrauungen sind sehr beliebt», sagt Peter Naef, Leiter Zivilstandsaufsicht Kanton Solothurn. 2018 seien die Termine aber nicht ganz ausgebucht gewesen. Die Verteilung auf die Schlösser halte sich etwa die Waage, kein Standort sei deutlich beliebter als ein anderer. (lfh)