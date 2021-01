«Bin ein bisschen angespannt»: So geht es Solothurnern vor und nach der Impfung

Bereits vor 14.00 Uhr sind einige Leute vor der Rythalle in Solothurn anzutreffen. Alle mit demselben Ziel, sich in Kürze gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sie gehören zu den Glücklichen, die als erste im Kantonalen Impfcenter geimpft werden. Bereits am Montagmorgen versuchten viele Solothurner, sich telefonisch anzumelden, wodurch die Leitungen überlastet wurde. Doch warum impfen sich die einzelnen Solothurner und Solothurnerinnen und wie fühlen sie sich vor und nach der Impfung? Ruth und Niklaus Reinhart: «Wir impfen uns für die Grosskindern»

Für Niklaus und Ruth Reinhart aus Solothurn war klar: Wenn es einen Impfstoff geben wird, werden sie sich impfen lassen. «Für die Grosskinder impfen wir uns und weil ich eine Risikopatientin bin», so Ruth Reinhart. «Das letzte Grosskind ist vor dem Lockdown geboren worden und ich habe es bis jetzt nur einmal im Arm gehalten». Wie auch viele andere Personen haben Ruth und Niklaus Reinhart mehrere Anläufe gebraucht, bis sie einen Termin ergattert haben. «Wir haben Glück gehabt», fügt Ruth Reinhart hinzu. Sie selber haben es telefonisch nicht geschafft, ihr Sohn jedoch schon. «Er ist warum auch immer durchgekommen», so Niklaus Reinhart. Auf die Frage, wie es sich so kurz vor der Impfung anfühlt, antworten die Reinhart's: «Wir sind froh, dass wir uns impfen können. Wir haben es auch nicht erwartet, dass wir so rasch einen Termin erhalten haben». Hans-Ulrich Stuber: «Ich fühle mich ein bisschen angespannt»

Da Hans-Ulrich Stuber zu den Risikopatienten gehört und er vor Corona einen schweren Lungenzwischenfall gehabt hat, war für ihn klar, dass er sich impfen lässt. «Ich habe das Grundstück mehr oder weniger 20 Wochen lang nicht verlassen, da ich ganz schlechte Karten habe, wenn ich das Virus bekäme», so Stuber. Wie der 59-Jährige dieser Zeitung weiter mitteilt, kommt das Virus jedoch immer näher. «In meinem Bekanntenkreis gibt es bereits Leute die es gehabt haben». Auf die Frage wie er sich vor der Impfung fühlt, antwortet er: «Ein bisschen angespannt». Als der Gerlafingen die Rythalle jedoch verlässt, sieht er zufrieden aus und sagt: «Sie machen es also gut». Hans und Madeleine Senn: «Wir impfen uns, damit wir uns schützen und auch andere Personen»

Damit man sich selber und andere Personen vor dem Virus schützen kann, haben sich Hans und Madeleine Senn geimpft. Wie bei den meisten anderen, hat es auch bei den Senn's bei der Anmeldung ein wenig gedauert. «Es hat Ausdauer gebraucht», so Hans Senn. 45 Minuten ist der 76-Jährige in der Leitung gewesen bis es schlussendlich geklappt hat. Christoph Hardtmuth:«Es ist perfekt abgelaufen»