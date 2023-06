Biel Werbungen in Biel müssen neu zweisprachig sein Das Reklamereglement wurde grundsätzlich überarbeitet und stärkt die sprachliche Besonderheit der Stadt.

Künftig genügen deutsch oder französisch allein nicht mehr. Bild: Dominic Wenger

Werbungen in der Stadt Biel BE müssen künftig in den zwei amtlichen Sprachen Deutsch und Französisch konzipiert werden. Die Bieler Stimmbevölkerung stimmte gestern Sonntag dem totalrevidierten städtischen Reklamereglement zu.

Hauptsächlich aufgrund des Artikels 5 des neuen Reklamereglements war die Abstimmung umstritten. Dieser verlangt von allen Reklamen, dass sie zweisprachig konzipiert werden müssen. Mit 52,9 Prozent Ja- zu 47,1 Prozent Nein-Stimmen nahmen die Stimmberechtigten die Vorlage an. Die Stimmbeteiligung betrug 34,4 Prozent.

Kein Englisch möglich, zum Nachteil der Multinationalen?

Die Gegner, bürgerliche Parteien sowie nationale Werbeverbände, sprachen in der Abstimmungskampagne von einem Zwang zur Zweisprachigkeit. Ihrer Meinung nach könnten international tätige Unternehmen ihre englischsprachigen Werbesprüche in Biel nicht mehr präsentieren. Dadurch würden Werbeeinnahmen in der Stadt wegfallen. Ausserdem sei diese Regelung international einmalig.

Gemäss der Stadtregierung müssten Eigennamen, Marken und Slogans nicht zwingend übersetzt werden, teilte die Exekutive während der Kampagne mit. Das Reglement betreffe bloss Reklamen auf Werbeträgern, die einem Baubewilligungsverfahren unterliegen.

Mehrheit folgte der Empfehlung des Stadtrats

Linke Parteien unterstützten die Revision des Reglements. Sie wollten die gelebte Zweisprachigkeit auch im Werbebereich verankern.

Das totalrevidierte Reklamereglement sei zeitgemäss und würde sich zudem den Entwicklungen im Werbemarkt anpassen. 5’287 Stimmberechtigte folgten der Mehrheit dem Stadtrat und stimmten «Ja», während 4712 ein «Nein» in die Urne legten. (sda)