«Bezahlung ist nicht fair»: Kleine Geschäfte sind nicht zufrieden, wie sie für Postagenturen entlohnt werden

Brot für das Abendessen einkaufen und gleich noch das Zalando-Päckli abholen: Das geht in vielen Postagenturen, welche die Poststellen in der Region in den letzten Jahren ersetzt haben. Die Agenturen sollen dem Prinzip «Post im Dorfladen» entsprechen, so wirbt die Post für das Konzept. Der Gelbe Riese arbeitet dafür mit Partnern zusammen, die für sie die Postgeschäfte erledigen. Im Gegenzug erhalten die Partnerbetriebe eine Entschädigung.

In der Schweiz gibt es mittlerweile 1200 Postagenturen, im Kanton sind es 41. Viele davon sind in Verkaufsläden von grossen Unternehmen untergebracht, zum Beispiel in Filialen von Coop, Volg oder der Landi.

Es gibt aber auch kleine Einzelunternehmen und oder Gemeindekanzleien, die eine Postagentur betreiben. Und diese kleinen Unternehmen sind nicht ganz zufrieden damit, wie sie für ihre Arbeit von der Post entschädigt werden. Das schreibt die Zeitung NZZ in einem Artikel.