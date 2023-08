Bevölkerungswachstum 337'000 Personen: Der Kanton Solothurn könnte beträchtlich wachsen Die Bevölkerung im Kanton Solothurn könnte bis ins Jahr 2050 beträchtlich wachsen. Gemäss neuster Prognose könnte der Wert von 330'000 Personen überschritten werden. Gegenüber heute würde die Bevölkerung um etwas mehr als 50'000 Personen zunehmen.

Der Kanton Solothurn wächst. Bild: Bruno Kissling

Der Kanton Solothurn verzeichnet nach dem Stand vom 31. Dezember 2022 aktuell 285'901 Einwohnerinnen und Einwohner. Laut der neusten Bevölkerungsszenarien des Bundes könnte sich die Anzahl aber beträchtlich erhöhen. So geht die Prognose für in 30 Jahren von 337'000 Einwohnerinnen und Einwohner für den Kanton Solothurn aus, teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit. Dies wäre ein Bevölkerungswachstum von etwas mehr als 50'000 Personen.

Wir wird berechnet? Die Berechnungen zur künftig erwarteten Bevölkerungsentwicklung für den Kanton Solothurn erfolgt auf der Basis eines sogenannten Alterskohorten-Modells. Dabei werden einzelne Altersklassen mittels Annahmen zu zukünftigen Migrations-, Geburten- und Sterberaten sowie Einbürgerungsziffern über die Zeit fortgeschrieben. Die Prognose orientiert sich an den Bevölkerungsszenarien 2050 des Bundes.

Die weiterhin grösste Altersgruppe würden die 20- bis 64-Jährigen ausmachen. Das Szenario für das Jahr 2050 geht von rund 181'000 Personen aus. Im Vergleich zu heute wären dies rund 10'000 mehr. Für die über 65-Jährigen wird mit einer Zahl von 92'000 Personen gerechnet, das sind rund 33'000 mehr. Für die unter 20-Jährigen sind es 10'000 mehr als heute, also rund 64'000 Personen.