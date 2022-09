Betäubungsmittel Einsatz der Kantonspolizei Bern in Grenchen und Derendingen: Mehrere Kilogramm Haschisch und Kokain sichergestellt Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben eine gezielte Aktion durchgeführt: Dabei wurden im Kanton Solothurn mehrere Kilogramm Kokain und Haschisch sichergestellt. Drei Männer wurden angehalten.

Der Aktion, die am Montag, 29. August, im Kanton Solothurn zur Anhaltung von drei Männern führte, waren polizeiliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten im Kanton Bern vorausgegangen. Dabei hat sich der Verdacht ergeben, dass in einer Liegenschaft in Grenchen Betäubungsmittel gelagert werden.

Bei der Hausdurchsuchung in Grenchen konnten insgesamt acht Kilogramm Kokain sichergestellt werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Vor Ort konnten zwei Männer angehalten werden.

Gleichentags wurden zwei weitere Hausdurchsuchungen in Derendingen durchgeführt, bei denen eine Kleinstmenge Kokain sowie rund fünfeinhalb Kilogramm Haschisch sichergestellt wurden. Ein weiterer Mann konnte angehalten werden.

Die drei Männer, im Alter von 26, 33 und 42 Jahren, befinden sich in Haft. Die Beschuldigten werden sich wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Ermittlungen zum mutmasslichen Drogenhandel sind unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern im Gang. (mgt)