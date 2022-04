«Bester Schweizer Rock-Gitarrist» Der Solothurner Krokus-Gitarrist Thomy Kiefer starb viel zu früh – Am 19. April wäre er 70 Jahre alt geworden Bild: Jürg Naegeli Leadgitarrist Thomy Kiefer veredelte die Songs von Krokus. Der Solothurner Musiker starb viel zu früh im Alter von 34 Jahren. Am 19. April wäre er 70 Jahre alt geworden. Eine Würdigung.

«Sein Ausdruck war einmalig. Andere waren vielleicht technisch besser. Aber Thomy Kiefer war 100 Prozent Herzblut», sagt das Berner Stadtoriginal und Musiker Jimy Hofer. Für ihn schien Kiefers Bauch direkt mit dem Bauch der Gitarre verbunden zu sein. «Seine grosse Stärke war der Klang», präzisiert Chris von Rohr, «egal welcher Verstärker, welche Gitarre er spielte, bei ihm tönte alles immer fett und warm. Wie alle grossen Gitarristen formte er seinen Sound mit den Fingern und nicht mit Effekten. Wie er in ein Solo ein- aber auch wieder ausstieg, war einfach Weltklasse».

Gemäss unserer Jury von Kennern und Musikern des Schweizer Rock war Thomy Kiefer der beste und bedeutendste Rock-Gitarrist der Schweiz (siehe Liste am Schluss des Artikels). Gesegnet mit einem überragenden Talent und einer Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus.

Sein damaliger musikalischer Weggefährte und Freund Marko Dermelj, der mit Kiefer in den frühen 1970er-Jahren bei Kaktus und in den 1980-ern bei Bluewave und Thomy Kiefer Band spielte, kann den Menschen nicht vom Musiker trennen. «Thomy hat es wie kein anderer verstanden, sein Wesen und seine Gefühle in Klang und Musik umzuwandeln: Freude, Euphorie, Sehnsüchte, Trauer, Schmerz und Verzweiflung. Wenn er seine Gitarre zum Jubeln, Lachen, Schreien oder Weinen brachte, dann war er es, der jubelte, weinte und schrie. Andere haben dies auch versucht. Aber keiner hat so berührt wie er», sagt Dermelj.

Thomy Kiefer war ein liebenswerter, netter Mensch. «Blitzgescheit, schlagfertig und mit schalkhaftem Humor; aber auch hypersensibel, schüchtern und manchmal unsicher», sagt Dermelj. Schon sehr früh, im Teenageralter, hat er den Lebenssinn hinterfragt. In Musik konnte er sich ausdrücken, sie gab ihm Halt. Trotzdem konnte sie ihn nicht retten. Thomy Kiefer wurde zum ersten prominenten Drogenopfer des Schweizer Rock. Viel zu früh, am 14. Dezember 1986, ist Thomas Kiefer im Alter von 34 Jahren selbstbestimmt aus dem Leben geschieden.

Thomas Kiefer ist am 19. April 1952 in Solothurn in einer gutbürgerlichen Familie als mittleres von drei Kindern aufgewachsen. Die Mutter war Hausfrau und sehr an Literatur interessiert, der Vater Zeughausverwalter und ein musischer Mensch. «Der Vater war überhaupt kein Militärkopf. Wenn er von der Arbeit kam, setzte er sich ans Klavier und spielte», erinnert sich der fünf Jahre jüngere Bruder Daniel Kiefer, der als Oberrichter tätig ist.

Sie brachten den neuen Sound nach Solothurn

Als kleiner Bub schenkte ihm sein Cousin eine Gitarre, die ihn fortan begleitete. Es gibt kaum ein Jugendbild ohne Gitarre. Während des Gymnasiums Ende der 60er-Jahre war er gleich in zwei Bands (Terrible Noise und Lovely Fleas). «Er hatte nur die Gitarre im Kopf. Die Eltern unterstützten ihn zwar, sie sorgten sich aber, dass er die Matura nicht schaffen würde», sagt Bruder Daniel. Zweimal musste er die Klasse wiederholen, schaffte die Matura nach neuneinhalb statt siebeneinhalb Jahren aber doch noch.

Jürg Naegeli und Peter Richard, mit denen er Ende der 60er-Jahre Lovely Fleas bildete, waren Rock-Pioniere in dieser Frühphase der Rockmusik. Sie brachten den neuen Sound in die verschlafene Ambassadorenstadt.

Nach der Matura absolvierte Thomy Kiefer, der Kinder sehr gern hatte, einen einjährigen Lehrgang zum Primarlehrer. Das war ideal. Fest angestellt war er nie, aber mit Stellvertretungen war es ihm möglich, Geld zu verdienen und für die Musik flexibel zu bleiben. Alles schien auf gutem Weg und die Musikkarriere vorgespurt.

Als Mitbegründer von Krokus 1974 hat Kiefer die progressiven und bluesigen Jahre der Band geprägt. Als Leadgitarrist wie als Songschreiber. Für Dermelj war es der beste Kiefer.

Energy war Thomy Kiefers Paradestück.

Gleichzeitig nahmen die Drogenprobleme in der ganzen Band zu. Bis Chris von Rohr 1976 die Reissleine zog und die ganze Band, inklusive Kiefer, entliess, um mit Montezuma, der Solothurner Rockband um Fernando von Arb, Jürg Naegeli und Freddy Frutig, zu fusionieren. Doch schon bald wurde Kiefer zurückgeholt. Es ging nicht ohne ihn. Er war einfach zu gut.

Musikalisch wurde aber ein stilistischer Richtungswechsel eingeleitet. Von Arb und von Rohr nahmen zunehmend das Zepter in die Hand und steuerten Krokus Richtung Hardrock. Kiefer trug den Kurswechsel mit und veredelte die Songs mit seinen ebenso markanten wie filigranen Soli. Er hatte ein unglaubliches Gespür für das, was die Musik brauchte. Seine wahre Liebe gehörte aber dem bluesigen, melodischen Rock à la Eric Clapton oder Peter Green. «Ich habe meine musikalische Herkunft nie verleugnet, auch wenn ich zwischendurch mit Krokus Heavy Metal gemacht habe», sagte er 1984 in einem Interview.

Mit Sänger Marc Storace und dem Album «Metal Rendez-Vous» erfolgte 1980 der grosse, internationale Durchbruch. Kiefer trug seine Gitarrenkunst in die Welt, wie etwa im grossartigen Stück «Fire». Die Band wurde gefeiert, doch es machte ihn nicht glücklicher. Kiefer versank immer mehr im Drogensumpf und wurde immer unzuverlässiger. «Die destruktiven Drogengeschichten belasteten vor allem ihn, aber auch die ganze Band», sagt von Rohr. Die erste US-Tournee hat er noch mitgemacht, aber nach den Aufnahmen zum Album «Hardware» (1981) musste ihn die Band entlassen. Er war nicht mehr tragbar.

«Wir haben alles probiert, ihn da wegzubringen, waren aber heillos überfordert. Entzugskliniken wie heute gabs damals keine. Sein Ausscheiden war für Krokus hart und ihn zu ersetzen keine einfache Aufgabe», sagt von Rohr.

Zunächst sah es so aus, als könnte Thomy Kiefer weiter auf den grossen Bühnen bleiben. Die italienische Rock-Sängerin Gianna Nannini engagierte ihn für ihre Band und die «Latin Lover»-Tour. Doch die Rock-Primadonna hatte kein Gehör für die Stärken des Gefühlsgitarristen. Deshalb zog er in den letzten Jahren mit Henry Freis & The Cityleaders (1982) und seiner Thomy Kiefer Band durchs Land. Doch seine Heroinsucht hinterliess Spuren. Wie die Geier umkreisten ihn die Dealer an den Konzerten. «Aber Thomy war nie verwahrlost», betont Hofer, «doch er blieb ein Träumer, bis zuletzt.»

Für die grosse Karriere war er nicht gemacht

Viele haben versucht, ihn von seiner Sucht abzubringen. Immer wieder. Therapien haben eine Zeit lang gewirkt, aber nie auf Dauer. «Wir haben es nicht geschafft. Er ist uns immer wieder entglitten», sagt Dermelj, «nach einer gewissen Zeit haben wir befürchtet, dass wir ihn verlieren könnten.»

Nach den Gründen seiner Drogensucht gefragt, sind die meisten etwas ratlos. Genannt wird Neugierde, Naivität, falscher Umgang. Drogen waren zu jener Zeit ein wesentlicher Bestandteil der Rockkultur. «Wir waren in Aufbruchstimmung. Drogen haben wir als eine Möglichkeit zur Bewusstseinserweiterung, Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung gesehen, aber auch, um Alltagssorgen zu betäuben», erzählt Dermelj. Kiefer selber hat immer wieder vor den Folgen gewarnt. «Er wusste, dass es ihm schadet», sagt Naegeli, «trotzdem konnte er nicht davon lassen, fühlte sich hingezogen zu diesem zerstörerischen Wohlgefühl.»

Sein Bruder ortet die Suchtanfälligkeit in seiner feinfühligen, verletzlichen Art. Drogen dienten ihm als Schutz. «Er war ein leichtgläubiger, herzensguter Mensch, der an das Gute im Menschen glaubte und nie etwas Böses gedacht hat. Deshalb ist er immer wieder auf die falschen Leute reingefallen», sagt Hofer. Für die grosse Karriere war er nicht gemacht. Zu sensibel, zu introvertiert und unsicher. «Die Drogen gaben ihm den Rest», sagt Hofer, «Thomy war einfach zu gut für diese Welt».

Das sind die zwanzig besten und bedeutendsten Schweizer Rock-Gitarristen

Die Jury für die Top-20-Rangliste: Bewertet und gekürt wurde unsere Rangliste von den Schweizer Rockmusikern und Rock-Kennern Jack Conrad (Deaf, Island, The Steps), Rolf Schlup (Steve Whitney, Sergeant, Das Office), Roli Fischer (Peeping Tom), Jimy Hofer (Thomy Kiefer Band), Steff Bürgi (Irrwisch), Jean-Marc Viller (Crown, Callaway, This Is Rock) und Stefan Künzli (AZton, Rumpelstoff, The Horns).

20. Pierre-Alain Kessi

After Shave, Henry Freis & The Cityleaders, Stephan Sulke, The Rockdaddies

19. Igor Gianola (1970)

Gotthard, U.D.O., CoreLeoni

18. Rolf Antener

The Dynamites, Les Sauterelles

17. Tom Gabriel Fischer (1963)

Hellhammer, Celtic Frost, Tryptiykon

16. Dominik Rüegg

Cuthead, Sina, Anderhub, Eaten And Smile

15. Many Maurer (1964)

Killer, Krokus, Ain’t Dead Yet, Open Minded, Izamanya

14. Remo Kessler (1954)

Trampolin, Polo Hofer Schmetterband, Gianna Nannini, Sina

13. Schifer Schafer (1953)

Rumpelstilz, Tinu Heiniger, Stiller Has

12. Dany Rühle (1949)

The Shiver, Deaf, Island

11. Tommy Vetterli (1967)

Coroner, Stephan Eicher, Kreator

10. Leo Leoni (1966)

Dass der Tessiner Gitarrist auch die feinen Töne beherrscht, hat er bei Gotthard längst bewiesen. Am liebsten hat es das alte Schlachtross aber immer noch, wenn deftig und kräftig gerockt wird. Wie in seiner 2017 gegründeten Zweitband CoreLeoni, die sich dem Sound aus den Anfangsjahren von Gotthard verschrieben hat.

9. Zlatko Slädu Perica (1969)

Der gebürtige Kroate Zlatko Perica ist unter dem Namen Slädu als Gitarrist bei Gölä bekannt geworden. Als Gastmusiker war er ab 1992 auch bei der deutschen Elektroband Tangerine Dream engagiert. Slädu ist der typische Gitarrist von heute: Gut ausgebildet, technisch versiert. Ein Alleskönner mit einem feinen Musikgespür

8. Jean-Pierre von Dach (1965)

Rudolf Steiner

Die erste Schweizer Adresse in Sachen Gitarrenkunst. Er spielt bei Gigi Moto und in vielen anderen Projekten ausgesprochen band- und musikdienlich, ist aber auch ein exzellenter, melodiöser und gefühlvoller Solist in allen Stilkategorien. Da sitzt jeder Ton, keiner ist zu viel. Ein Alleskönner mit einem gediegenen, eleganten Klang.

7. Fernando von Arb (1953)

Die Fusion von Montezuma und Krokus hat die nötige Stabilität gebracht. Ohne Fernando von Arb wäre Krokus nicht Krokus. Er ist nicht der filigrane Techniker. Vielmehr das knüppelnde Riff-Monster und der unerbittliche Band-Puncher. Aktuell sieht man mit seiner Band Bad Ass Romance und in der Show «This Is Rock».

6. Walty Anselmo (1946)

Der Zürcher Gitarrist stand in den bewegten 1960er-Jahren stets zuvorderst. Früh liess er sich von Hendrix inspirieren und war der erste Schweizer Rockmusiker. Seine Bedeutung für die nachfolgenden Generationen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit der legendären Band Krokodil hat er internationale Erfolge gefeiert.

5. Mandy Meyer (1960)

Der in Kanada Geborene ist der Pyrotechniker unter den Schweizer Gitarristen. Er war bei Krokus, Gotthard und wieder Krokus. International bekannt wurde er bei der progressiven Supergroup Asia, gründete mit Sänger Jimi Jamison (Survivor) die US-Band Cobra sowie die deutsche Metal-Band Unisonic.

4. Armand Volker (1950)

Der Zürcher Gitarrist war in der Frühphase des Schweizer Rock in Bands wie Tusk und der Supergroup TEA führend. Dann wurde er erfolgreicher Produzent für Spider Murphy Gang, Münchener Freiheit, Gianna Nannini und Michael Jackson. Heute zeigt er seine Kunst wieder als virtuoser Gitarrist in der Show «This Is Rock».

3. John Wooloff (1951)

In der Deutschschweiz kennt man den gebürtigen Briten als Mitglied der Band von Gölä. In der Romandie ist er längst eine grosse Nummer. Ende der 60er-Jahre brachte er den Rock an den Genfersee, war an unzähligen Produktionen beteiligt und spielte Jahrzehnte lang mit französischen Stars wie Johnny Hallyday oder Daniel Balavoine.

2. Vic Vittorio Vergeat (1951)

Der Gitarrist aus dem Grenzstädtchen Domodossola hat als Frontmann der Band Toad in der Schweiz Anfang der 70er-Jahre das Feuer des harten Rock gelegt. Vergeat ist ein Musiker zwischen Genie und Wahnsinn. Er kann alles schneller und besser. Sein übertriebenes Ego verhinderte eine grosse internationale Karriere.

1. Thomy Kiefer (1952–1986)

Eine klare Sache. Die Jury hat Thomy Kiefer mit grossem Abstand zum besten und bedeutendsten Schweizer Rock-Gitarristen gewählt. Es ist ein Entscheid für die Musikalität, für den Ausdruck, für den Mensch gemachten Klang, für das Gespür und das Feingefühl über die reine technische Fertigkeit. Für die ganz grosse Kunst.