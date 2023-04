Beste Recherche und Bestes Bild Redaktor und Fotograf der «Solothurner Zeitung» gewinnen beim Medienpreis Aargau/Solothurn Raphael Karpf mit einer Recherche zu einem kompletten Medienversagen und Hanspeter Bärtschi mit einer Bilderserie aus dem Gefängnis Deitingen überzeugen in den Kategorien Recherche und Foto.

Die Preisträger Hanspeter Bärtschi (Foto), Mark Walther (Online), Noëmi Laux (Radio), Raphael Karpf (Recherche), Remigius Bütler (Video) und Yann Schlegel (Print) im Stadttheater Olten. Bild: Bruno Kissling

Er wird nur vergeben, wenn eine aussergewöhnliche Recherche-Leistung vorliegt: der Spezialpreis der Gottlieb und Hans Vogt Stiftung. Am Montagabend war es im Rahmen der Verleihung des Medienpreises Aargau/Solothurn wieder so weit: Mit seiner Rekonstruktion des Falls «Nathalie», eines vermeintlichen Skandals, gewinnt Raphael Karpf den mit 5000 Franken dotierten Recherchepreis.

Recherche-Preisträger Raphael Karpf. Bild: Bruno Kissling

Wie konnte es so weit kommen, dass ein Vater in zahlreichen Medien zu Unrecht beschuldigt wird, seine Tochter rituell zu missbrauchen? Wie war es möglich, dass die Kesb zu Unrecht beschuldigt werden, den Missbrauch zuzulassen? Diesen Fragen geht der Kantonsredaktor dieser Zeitung im Artikel vom 4. Juni 2022 nach.

Die Jury sprach sich «einstimmig und mit grosser Überzeugung» für den Preisträger aus, sagte Jurymitglied Diego Yanez, ehemaliger TV-Chefredaktor des Schweizer Fernsehens. Imponiert habe die Jury die medienethische Komponente der Recherche, also die Tatsache, dass Karpf Fehler thematisiert, die von mehreren Titeln im Zusammenhang mit dieser Familiengeschichte gemacht wurden.

Die Gefahr von falschen Darstellungen sei in «klickgetriebenen» Publikationen und aufgrund oft mangelnder Zeit für Recherchen eine Tatsache. «Fehler zu machen ist das eine», sagt Yanez. Diese aufzurollen und richtigzustellen – erst recht, wenn sie auch die eigene Zeitung betreffen – etwas anderes.

Einblicke in die verborgene Welt einer Justizvollzugsanstalt

Foto-Preisträger Hanspeter Bärtschi. Bild: Bruno Kissling

Der Medienpreis Aargau/Solothurn wurde zum 25. Mal vergeben. Dieses Jahr sichtete die Jury unter der Leitung von Präsident Hans Schneeberger fast 150 eingereichte Beiträge – so viele wie noch nie.

Auch in der Sparte Foto gewinnt ein Journalist dieser Zeitung: Die prämierte Serie aus dem Gefängnis in Deitingen von Hanspeter Bärtschi wurde in der «Solothurner Zeitung/Oltner Tagblatt/Grenchner Tagblatt» am 13. Januar 2022 publiziert.

9 Bilder 9 Bilder Die prämierte Serie aus dem Gefängnis in Deitingen von Hanspeter Bärtschi wurde in der Solothurner Zeitung am 13. Januar 2022 publiziert. Hanspeter Bärtschi / SZ

Auf subtile Art und Weise hat er laut Laudator Emanuel Freudiger eingefangen, was den meisten verborgen bleibt. Niemals aufdringlich oder reisserisch, aber trotzdem mit wachem Auge zeigt der mehrfach ausgezeichnete Bärtschi das Innere einer Justizvollzugsanstalt.

Print-Preisträger Yann Schlegel. Bild: Bruno Kissling

In der Sparte Print erhält Yann Schlegel, Reporter bz Basel, den Medienpreis für seinen Beitrag «Ewiges Warten» über den EHC Olten. Die Langzeitreportage aus der Sicht eines absoluten Fans über die Playoff-Zeit vor einem Jahr wurde am 29. April 2022 in der heute nicht mehr existenten Oltner Zeitschrift «Kolt» publiziert.

Der Medienpreis in der Sparte Audio geht an Noëmi Laux, freischaffende Journalistin, mit ihren Beiträgen «Wiehnacht för alli» auf Radio Argovia,

Remigius Bütler, Inlandredaktor SRF, gewinnt in der Kategorie Video den Medienpreis mit einem Beitrag über die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in einem kleinen Aargauer Dorf.

Online-Preisträger Mark Walther. Bild: Bruno Kissling

Der Preis in der Kategorie Online schliesslich geht an Mark Walther von der «Aargauer Zeitung». Er hat in einer aufwendigen Produktion am 8. Juli 2022 die Klimakarten für alle Aargauer Gemeinden aufbereitet, interaktiv zur Verfügung gestellt und journalistisch eingeordnet.

Walther bereitete die eher trockenen Daten zu einer informativen Geschichte auf und zeigte, wie sich die klimatische Situation 2035 in allen Gemeinden des Kantons präsentieren wird.