Besserer Service Solothurner Steueramt will Steuerzahlende nach deren Bedürfnissen befragen Das Steueramt des Kantons Solothurn will wissen, welche Bedürfnisse die Steuerpflichtigen haben. Dafür führt es nun eine Befragung durch.

Ob in Papierform oder digital: Die Steuererklärung muss ausgefüllt werden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Viele Solothurner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erledigen ihre Steuererklärung elektronisch. Dies erleichtert den Ablauf sowohl für die Bürger wie für die Verwaltung. Letztere spart dadurch Kosten – was wiederum im Interesse der Steuerpflichtigen ist.

Trotz der Vorteile: Die Mehrheit reicht ihre Steuererklärung nach wie vor in Papierform ein. Das Solothurner Steueramt will darum mit einer Kundenbefragung ermitteln, was verbessert werden könnte, damit mehr Steuerpflichtige diesen Service nutzen. Das teilt der Kanton am Dienstag mit.

Die Steuererklärung soll vermehrt elektronisch erfasst werden. Hanspeter Bärtschi

Im Verlauf des Jahres sollen die steuerpflichtigen Einwohner im Kanton dazu eine Einladung erhalten. Neben den Erfahrungen mit dem Onlineservice will das Steueramt dabei auch nach allgemeinen Erfahrungen mit den Steuerbehörden fragen.

Die Umfrage erfolgt online und ist anonym, betont der Kanton. Sie erlaubt keine Rückschlüsse und sämtliche Daten werden nach der Auswertung vernichtet. Wer keine Möglichkeit hat, die Umfrage elektronisch auszufüllen, kann einen Umfragebogen in Papierform anfordern.