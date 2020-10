Beschlussfassung via Videokonferenz: Neue Verordnung soll Handlungs-fähigkeit der Gemeinden sicherstellen

Die derzeitigen Massnahmen des Bundes und des Kantons zur Bekämpfung des Coronavirus beeinflussen die Handlungsfähigkeit der Gemeinden, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Bei etlichen Gemeinden bestehen bei der Durchführung von notwendigen Sitzungen der Behörden sowie von Gemeindeversammlungen erhebliche Bedenken.

Um zu vermeiden, dass die Gemeinden wegen des Verzichts auf notwendige Sitzungen handlungsunfähig werden, sollen ihnen erneut Alternativen für ihre Beschlussfassungen ermöglicht werden: Die Verordnung ermögliche den Gemeindebehörden beispielsweise, mittels technischer Hilfsmittel (Videokonferenz und dergleichen) oder auf dem Zirkularweg Beschlüsse zu fassen. Auch werde die Möglichkeit geschaffen, dass anstelle von Gemeindeversammlungen direkt Urnenabstimmungen durchgeführt werden können, so die Staatskanzlei weiter.

Die Verordnung trete per sofort in Kraft. Sie gelte so lange wie nötig, höchstens jedoch für 1 Jahr. Der Regierungsrat hebe sie ganz oder teilweise auf, sobald die Anordnungen nicht mehr nötig seien. (sks)