«Wie eine Familie»

Für ihn sei klar gewesen, dass er im Rahmen des ehrenamtlichen Einsatzes in einem Heim arbeiten wolle, erzählt Ducres. «Ich bin ja schliesslich auch froh, wenn sich jemand um mich kümmert, wenn ich mal alt bin.» Er wisse schon jetzt, dass er dann auch in diesem Heim leben wolle. Er lacht, Fältchen graben sich in sein kerbiges, braungebranntes Gesicht. «Das Heim ist wie eine Familie für mich.» Hier wolle er auf jeden Fall weiterhin arbeiten. Mit seinen «Jasskumpanen» wolle er schliesslich noch an einen Fussballmatch des FC Dornach.

Am Jasstisch erklärt Ducres den Heimbewohnern, dass im März die Fussball-Saison weitergeht. «Die von Solothurn, die wollen aufsteigen», der Heimbewohner neben Ducres schüttelt den Kopf. Dabei seien die Mannschaften aus Kriens und Yverdon doch die Favoriten. Ducres teilt die Karten aus, der Bewohner ihm gegenüber lacht schallend auf. «Warum lachst du, hast du etwa wieder alle Trümpfe?!», empört sich Ducres und neigt sich vor zu den Karten seines Gegners.

«Er bringt Freude ins Haus»

«Wir haben den Plausch hier», erzählt Ducres, während die Heimbewohner im Esszimmer Zvieri essen. Holztische, weiss-rot karierte Sitzkissen auf den Stühlen, in deren Lehnen eine Herzform ausgeschnitten ist, ein grüner Kachelofen in einer Ecke. Ducres sammelt dreckiges Geschirr von den Tischen ein und legt es auf einen Wagen, den er Richtung Küche schiebt. Unterwegs erblickt ihn eine Bewohnerin, die in einem Sessel ein Magazin gelesen hat. Sie springt auf, Ducres lächelt und schüttelt ihr die Hand. Er gebe der Zeitung ein Interview, weil er hier arbeite, erklärt er der Bewohnerin. Sie nickt eifrig. «Ja, klar, das macht er – er bringt Freude in das Haus», erklärt sie. «Auflockerung in den Heimalltag.» –

«Dangge», sagt Ducres, nickt ihr zu und lächelt.