Berufsmeisterschaften Vor den «SwissSkills»: Regierungsrat Remo Ankli empfing berufliche «Spitzensportler» aus dem Kanton Solothurn 42 junge Berufsleute mit Wohn- oder Lehrort Solothurn nehmen an den «SwissSkills» in Bern teil. Landammann Remo Ankli sprach den Solothurner Finalistinnen und Finalisten im Vorfeld Mut zu.

Rund 30 junge Berufsleute wurden von Regierungsrat Remo Ankli im Kantonsratssaal in Solothurn empfangen. José R. Martinez

Vom 7. bis 10 September messen sich wieder junge Berufsleute aus der ganzen Schweiz in Bern am Finale der Berufsmeisterschaften, den «SwissSkills». Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilt, haben sich für den Wettbewerb auch 42 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Kanton Solothurn qualifiziert. Um am Finale teilnehmen zu können, mussten sich viele der Kandidatinnen und Kandidaten bereits in Vorausscheidungen und anderen Wettkämpfen behaupten. Sie werden in Bern in 25 von 85 vertretenen Berufen um Medaillen kämpfen.

Gemäss Mitteilung hat am Remo Ankli, Landammann und Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur, am Montag rund 30 der Finalistinnen und Finalisten im Kantonsratssaal empfangen und ihnen Mut zugesprochen: «Ich hoffe, dass dieser Moment zusätzlich Ansporn und Motivation ist, ihren Berufsstand, ihren Betrieb sowie auch unseren Kanton mit Freude und Stolz in Bern zu vertreten.» Und: «Packen Sie ihre Chance, seien Sie stolz, und versuchen Sie, Ihr Ziel in Bern zu erreichen.» Den anwesenden jungen Berufsleute wurde zudem eine Anerkennungsurkunde sowie ein Geschenk überreicht.

Wer an den «SwissSkills» einen Platz auf dem Podest erreicht, erhält je nach absolviertem Wettkampf die Möglichkeit, ein Jahr später an den «EuroSkills» in Polen anzutreten. (mgt)