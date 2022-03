Berufseinstieg Das Solothurner Sprungbrett schafft eine Austauschmöglichkeit zwischen Studierenden und Unternehmen Auch dieses Jahr können Studierende wieder Kontakte mit Unternehmen knüpfen und ihre Möglichkeiten für den Berufseinstieg ausloten. Die Karriereveranstaltung findet am 29. April statt.

Sprungbrett-Event 2019. zvg / together ag

Die Standortförderung Kanton Solothurn sowie die Solothurner Handelskammer führen den Sprungbrett-Event Solothurn in Kooperation mit der together ag – Partner für Studium, Berufseinstieg und Karriere – durch. Dieses Jahr findet die Karriereveranstaltung am Freitag, 29. April, statt.

«Damit werden Solothurner Unternehmen bei ihrer Fachkräfterekrutierung unterstützt und das Image der Region Solothurn als Arbeitsregion bei Studierenden positiv beeinflusst», schreibt die Staatskanzlei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Studierende von Fachhochschulen und Universitäten aus der Schweiz können diese Möglichkeit nutzen, um verschiedene Solothurner Unternehmen als Arbeitgeber kennenzulernen.

So finden von 13.15 bis 17 Uhr bei den fünf Solothurner Unternehmen VZ VermögensZentrum AG, MySign AG, Jabil, EnDes Enginerering Partner AG und Curtis Instruments AG individuelle Workshops statt.

Nach den Unternehmensbesichtigungen findet ab 17.30 Uhr im Terminus club in Olten ein Talent-Apéro statt. Dort werden, zusätzlich zu den vorher genannten Unternehmen, auch die Agathon AG, Careerplus, CSA Engineering AG, EAO AG, Bosch Scintilla AG und Gerresheimer Sensile Medical teilnehmen. (sks)

Interessierte Studierende können sich für den Sprungbrett-Event Solothurn noch bis am 17. April anmelden.