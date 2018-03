Weil sich der Winter noch einmal mit Eiseskälte zurückgemeldet hat, warten nicht nur die Menschen sehnsüchtig darauf, dass der Frühling endlich die Oberhand gewinnt. Auch zahllose Amphibien warten darauf, dass es endlich wärmer wird. Sobald die Temperaturen konstant über dem Gefrierpunkt – bei ungefähr fünf Grad Celsius – liegen und die Luft genug feucht ist, beginnt für die Amphibien meist nachts der Weg zurück an ihren Ursprungsort. Wie jedes Jahr lassen sich dann wieder Frösche, Molche und Unken beobachten, die sich auf der sogenannten Amphibienwanderung befinden und in ihre Ursprungsgewässer zurückkehren, um dort zu laichen.

Um dem Fortpflanzungsdrang nachzukommen, legen manche Tiere Strecken von mehreren Kilometern zurück, wobei viele von ihnen ihr Leben lassen. Bei der natürlichen Selektion, wie sie schon Darwin propagierte, bleibt es jedoch nicht. Die Vögel, Katzen und Marder tragen durch die Jagd auf die Frösche und Kröten zwar auch ihren Teil zur Dezimierung der Amphibien bei, beeinflussen jedoch nicht den Fortbestand der bejagten Arten. Das Gleichgewicht wird vor allem durch den Menschen verändert. Die Wanderrouten der Tiere kreuzen nämlich Strassen, welche während der Wanderzeit zu Todeszonen werden.

Wenn Zugroute und Strassen sich kreuzen, wirds gefährlich

Im Kanton Solothurn gibt es laut der «Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz» 70 sogenannte Zugstellen, an denen die Wanderrouten der Amphibien die Verkehrswege der Menschen kreuzen. Die Frösche, Kröten, Unken und Molche passieren in Zügen die Strassen und werden nicht selten vom hellen Scheinwerferlicht geblendet, weshalb sie länger als nötig in der Gefahrenzone verharren. Deshalb, und weil die Amphibien sehr langsam wandern, stellt das Überqueren der Strasse ein grosses Risiko dar. Kröten brauchen um von einer zur anderen Seite einer zweispurigen Strasse zu kommen, oft zehn Minuten und mehr. Zudem mögen die wechselwarmen Tiere den vergleichsweise warmen Asphalt und ruhen sich deshalb gerne auf den Strassen aus. Die Folgen sind bekannt: Hunderte von Tieren werden von Autos und Lastwagen überrollt und sterben.