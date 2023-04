«Es liegen Hinweise vor»: Hat er die junge Frau absichtlich überfahren? 19-Jähriger in Haft

In Bellach im Kanton Solothurn wurde in der Nacht auf Samstag eine Frau von einem Auto überrollt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, ein Auto sei von der Strasse abgekommen und in einer Wiese zum Stillstand gekommen. Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie den mutmasslichen Fahrzeuglenker, unter dem Auto eine tote Frau. Nun hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ein Strafverfahren gegen den Lenker eröffnet.