Bei Verdacht 117 Olten: Zwei Einbrecher dank Hinweis aus der Bevölkerung auf frischer Tat ertappt Dank einem Hinweis aus der Bevölkerung ist es der Kantonspolizei Solothurn in der Nacht auf Montag in Olten gelungen, zwei Einbrecher anzuhalten. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Einbrecher wurde dank Hinweisen geschnappt (Symbolbild). Bild: Gaiamoments

Eine Bürgerin meldet in der Nacht auf Montag der Kantonspolizei Solothurn zwei verdächtige Personen. Sie beobachtet, wie diese sich um zirka 3.15 Uhr am Morgen in einem Lagerraum am Ländiweg in Olten Zutritt verschaffen. Sofort rücken mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn aus und konnten im entsprechenden Lagerraum zwei Männer mit mutmasslichem Diebesgut auffinden.

Die beiden 26-jährigen Rumänen wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Gemeinsam gegen Einbrecher – Bei Verdacht 117

Kantonspolizei Solothurn warnt vor Einbrüchen. Kantonspolizei Solothurn

Mit der schweizweiten Kampagne «Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch» ruft die Polizei die Bevölkerung auf, verdächtige Feststellungen umgehend zu melden.

Dank entsprechenden Hin-weisen ist es der Polizei in der Vergangenheit oft gelungen, Einbrecher festzunehmen. Weitere Informationen zum Thema Einbruch sind zu finden auf polizei.so.ch oder bei der Schweizerischen Kriminalprävention unter skppsc.ch.