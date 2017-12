Es war eine so spannende wie provokative Frage, die am Diskussionsanlass der Solothurner Sektion der Insos (Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung) im Zentrum stand: «Sind Behindertenorganisationen primär eine Kostenlast oder auch eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft?»

So formulierte es Insos-Präsidentin Dagmar Domenig im Parktheater Grenchen vor den über 70 Besuchern. Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie, die Bachelor-Arbeit zweier Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), welche die über 30 Institutionen der Insos Solothurn betrachtete, widmete sich dem Thema. Die Grenchner Wirtschaftsförderin Karin Heimann führte mit präzisen Fragen gekonnt durchs Podium.

Nutzen vage und hypothetisch

Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der FHNW, zerpflückte in seinem Referat die Studie regelrecht. Während sich die Kosten recht genau beziffern liessen, sei der Nutzen schwerer zu ermitteln; er sei vage und hypothetisch. Dennoch zog er Erkenntnisse daraus. «Was für Behinderte ausgegeben wird, fliesst wieder in die Wirtschaft zurück, mit einem Multiplikator von 1,5», so Binswanger. Dies vor allem durch die Löhne. Die Behinderten würden ihr verdientes Geld wieder ausgeben.

Die Arbeitskräfte mit Beeinträchtigung machen etwa 1,5 Prozent aller Beschäftigten aus. Ihr Anteil an der Wertschöpfung beträgt gemäss Binswanger rund ein Prozent. Er verglich die Wirtschaftsleistung der Behinderten mit jener der Landwirtschaft.

Beim Output betonte er die sozialen Aspekte: etwa Integration in den Arbeitsmarkt, verbesserter Gesundheitszustand, gesteigertes Selbstbewusstsein, höhere Zufriedenheit. Bloss sei das schwierig in Zahlen zu fassen. Binswanger verwies auf die Lebenszufriedenheit: Wer Arbeit habe, sei zufriedener; ebenso, wer auf gute Arbeitsbedingungen zählen könne.

Nicht nur den Gewinn im Blick

Insos-Präsidentin Domenig stellte klar, dass es ihr und der Insos nicht darum gehe, wie hoch die Rückflussquote sei. «Aber es ist so, dass wir nicht nur Kosten verursachen und mit Geld um uns werfen.» Es gehe ihrer Organisation darum, wieder eine differenziertere Diskussion in Politik und Verwaltung anzuregen.