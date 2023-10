Behindertenfahrdienst Inva mobil verfügt derzeit über keine operative Führung, Geschäftsleiterin ist Knall auf Fall gegangen Der Behindertenfahrdienst Inva mobil ist auf der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Die Stelleninhaberin hat aus gesundheitlichen Gründen gekündigt.

Fahrzeuge der Inva mobil. Zvg

Personelle Turbulenzen beim Behindertenfahrdienst Inva mobil: Die neue Geschäftsleiterin Bea Ging, die ihr Amt erst vor ein paar Monaten antrat, hat bereits wieder gekündigt. Man verfüge momentan nicht über eine operative Geschäftsführung, teilt der Vorstand von Inva mobil mit.

Bea Ging hat ihren Posten per sofort verlassen. «Um ihre Gesundheit zu schonen», wie sie mitteilte. Weitere Angaben habe sie nicht gemacht, so Vorstandsmitglied Michael Meise. Wie das rechtlich aussieht, werde derzeit geklärt. Man arbeite mit Hochdruck an einer Nachfolgelösung, bis dahin bittet der Vorstand um Verständnis, wenn es zu Verzögerungen im Fahrdienst kommen sollte.

Man tue sein Bestes, um den reibungslosen Ablauf der Dienstleistungen sicherzustellen. Um Fahrten reibungslos organisieren zu können, wird empfohlen, die Fahrten frühzeitig anzumelden.

Bei dieser Gelegenheit weist Inva mobil darauf hin, dass man sowohl das Dispositions- wie das Fahrerteam aufstocken wolle und gerne Bewerbungen entgegennimmt. (szr)