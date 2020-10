«Befolgt die Massnahmen»: So appelliert die Gesundheitsdirektorin an die Bevölkerung

Die Positivitätsrate von rund 10 Prozent zeige, dass auch die Dunkelziffer in den vergangenen Tagen gestiegen sei. «Die Spitäler werden in den kommenden Tagen deutlich mehr Patienten behandeln müssen», so Fenner weiter.

Stand gestern befanden sich im Kanton 12 Personen im Spital. Drei davon mussten auf der Intensivstation behandelt werden, zwei davon wurden beatmet. Aufgrund der verschärften Lage im Kanton gelten ab heute, ergänzend zu den Massnahmen, die der Bundesrat am Sonntag beschlossen hat, folgende Regeln:

In Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen dürfen nur noch 300 Personen gleichzeitig anwesend sein.

Für Bars, Clubs und Diskotheken gilt am Freitag und Samstag eine Sperrstunde von 01.00 bis 06.00.

Sämtliche Restaurants, Clubs und Bars müssen die Kontaktdaten ihrer Kunden elektronisch erheben.

Wenn bei einer privaten oder öffentlichen Veranstaltung keine Schutzmassnahmen möglich sind und die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, dann dürfen nicht mehr als 50 Personen anwesend sein.

In den Schulen müssen Erwachsene Personen eine Schutzmaske tragen, wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Dies ab dem 26. Oktober.

Noch keine strengeren Massnahmen hat der Kanton in den Alters- und Pflegeheimen angeordnet. Mit den kantonalen Massnahmen wolle man dort Lücken füllen, wo die Massnahmen des Bundesrates nicht ausreichten, erklärte die Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Die neuen Massnahmen habe man mit den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt abgesprochen.

Von Massnahmen wie im Aargau, wo in Clubs nur noch 50 Personen anwesend sein dürfen, sieht man im Kanton Solothurn ab: «Da würden wir die Clubs eher ganz schliessen», so Schaffner. In Bezug auf Grossveranstaltungen hat der Kanton Solothurn noch keine Entscheidung getroffen: In der Region dürfen Grossveranstaltungen, für die der Kanton bereits eine Bewilligung erteilt hat, durchgeführt werden. Im Kanton betrifft das lediglich die Spiele des EHC Olten, der für sein Stadion ein Schutzkonzept erarbeitet hat.