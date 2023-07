BBZ Solothurn-Grenchen LAP Feier Kaufmännische Berufsfachschule Solothurn: Lehrabschluss als Sprungbrett in die berufliche Zukunft Die Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Berufsfachschule durften ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Junge Berufsleute der Kaufmännischen Berufsfachschule Solothurn – BBZ Solothurn-Grenchen konnten im Konzertsaal aus den Händen ihrer Klassenlehrpersonen ihre Fähigkeitszeugnisse oder Attestausweise entgegennehmen. Zwei Sportfachlernende erzielten bei den Detailhandelsfachleuten mit 5.6 den besten Durchschnitt der insgesamt 42 Kandidatinnen und Kandidaten.

Leonie Affolter, Ochsner Sport Solothurn und Luca Müller, Tropical Bike & Fun Shop AG, Solothurn strahlten nach der Preisverleihung um die Wette. «Unser interner Notenwettkampf beflügelte uns für das Erreichen dieses Topresultates», tauschten sich Müller und Affolter nach der Feier aus. Über ihren zweiten Rang, mit einem Notendurchschnitt von 5,3, durfte sich Mona Kaviani, Levi Picard AG, Derendingen freuen.

Bei den 17 Detailhandelsassistentinnen und -assistenten klassierten sich Oleksandra Badarau, Coop Genossenschaft und Evelyne Heckendorf, Lidl Schweiz AG, Solothurn mit 5.3 im ersten Rang.

In ihrer Festrede zeigten die zwei ehemaligen Detailhandelsfachfrauen Dünya Kilic und Besa Spaija, die beide heute an der Berufsfachschule unterrichten, den frisch Diplomierten auf, was für Meilensteine sie noch in Angriff nehmen können. Auf humorvolle Art und Weise rechneten sie nicht nur vor, wie viele Proben die jungen Leute während der Lehre geschrieben haben, sondern auch wie viele grosse Pausen sie geniessen durften.

Bei der Feier der erfolgreichen Kaufleute EFZ sowie den EBA-Absolventinnen und -absolventen erzählte Festredner Guido Fluri, Unternehmer sowie Gründer der Guido Fluri Stiftung und Initiant diverser sozialer Projekte, aus seinem bewegten Leben und munterte die jungen Leute auf, in jedem Moment auf sich zu vertrauen und etwas aus dem Leben zu machen, auch wenn einem das niemand zutraue.

Die rund 160 frisch Diplomierten lauschten interessiert den Worten, waren aber auch gespannt auf ihr persönliches Resultat. In der EBA-Ausbildung hatte Fitre Bojaj, FedEx Express Swiss Post GmbH, mit einem Notendurchschnitt von 5,3 die Nase vorne. Bei den Kaufleuten, B-Profil (Basisausbildung), erreichte diese Platzierung mit ebenfalls 5,3 Jana Kamm, Stiftung OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn.

Bei den Kaufleuten im E-Profil (erweitertes Profil) erreichten gleich zwei Kandidatinnen einen Notenschnitt von 5,4, und zwar Anja Bruder, Mathys AG, Bettlach und Léonie Hafner, Helvetia Versicherungen Generalagentur Solothurn.