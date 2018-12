Die Idee ist bestechend: Elektroofenschlacke, die bei der Stahlproduktion anfällt, nicht einfach irgendwo deponieren, sondern zum Beispiel im Strassenbau als Recyclingbaustoff als Kies-Ersatz einsetzen.

Auf diese Karte setzt die Stahl Gerlafingen AG: Aus ihren Elektroöfen fallen jährlich 100'000 Tonnen Schlacke an. Dieses Material will das Unternehmen, das zur italienischen Beltrame Group gehört, unter dem Produktnamen «Ruvido» künftig gezielt an den Mann, konkret an Bauherren im Tiefbau bringen. Damit könnten wertvolle natürliche Ressourcen wie etwa Kies geschont und die Elektroofenschlacke (EOS) sinnvoll verwertet werden. So wirbt Stahl Gerlafingen für ihr Produkt, für das sie mit Schwinger Remo Käser sogar einen Markenbotschafter angeheuert hat.

Nun aber machen die Baumeisterverbände der Kantone Bern und Solothurn einen Strich durch diese Rechnung. In einem Schreiben an die Baumeister ihres Einzugsgebietes relativieren sie frühere Empfehlungen für den EOS-Einsatz und äussern Vorbehalte gegenüber einer «breiten Verwendung». Die Bedenken stützen sich auf Versuche auf zwei Hauptstrassen-Baustellen des Kantons Solothurn, wo «Ruvido» als Fundament eingesetzt worden ist. «Nach ersten Erfahrungen auf diesen Testbaustellen erachten die Baumeisterverbände eine Präzisierung als dringend notwendig», heisst es im Schreiben. Diesem ist ein Merkblatt mit kritischen «Verwendungsempfehlungen» beigelegt, die bei Bauvorhaben mit EOS zu berücksichtigen seien.