Baukulturelles Erbe Elf Anlässe an acht Orten: Tage des Denkmals im Kanton Solothurn Zu den Europäischen Tagen des Denkmals finden am 10. und 11. September im Kanton Solothurn verschiedene Veranstaltungen und Führungen statt. Der Fokus wird auf Stätten der Kunst, Erholung und des Sports gelegt.

Die Hammerschmiede in Beinwil ist eines der Denkmäler, die am 10. und 11. September in Augenschein genommen werden können. zvg

Am 10. und 11. September begeht der Kanton Solothurn die 29. Europäischen Tage des Denkmals. Wie die Staatskanzlei mitteilt, lässt sich an den Denkmaltagen in unterschiedlichen Veranstaltungen und Führungen für Jung und Alt einiges über das baukulturelle Erbe im Kanton erfahren: vom Passionsspielhaus in Selzach zum Haus der Museen in Olten, von der in der Freizeit betriebenen Mühle in Welschenrohr über die Hammerschmiede in Beinwil zum Freibad und Parktheater in Grenchen.

Unten sind alle Veranstaltungen im Überblick aufgeführt. Laut Mitteilung sind die Anmeldefristen für Führungen, die mit begrenzten Teilnehmerzahlen geführt werden, zu beachten. Weitere Informationen sind unter so.ch/denkmaltage und www.hereinspaziert.ch zu finden. (mgt)

Inhaltsverzeichnis Beinwil

Dornach

Grenchen

Olten

Seewen

Selzach

Solothurn

Welschenrohr

Unterhaltsarbeiten in der Hammerschmiede Beinwil

Die Hammerschmiede an der Passwangstrasse wird durch die Wasserkraft der Lüssel angetrieben. Der Eisenverarbeitung kam im Lüsseltal einst hohe Bedeutung zu. Die Hammerschmiede, erstmals Ende des 17. Jahrhunderts erwähnt, wird seit 1858 durch die Familie Ankli betrieben. Erfahren Sie, wie die Wasserräder und die Antriebswelle aktuell restauriert werden.

Samstag, 10. September 2022

Öffnungszeiten Hammerschmiede von 10 bis 17 Uhr

Führungen ohne Anmeldung, um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr (60 Min.)

Das Goetheanum und sein Gartenpark

Das Goetheanum bietet Führungen zur künstlerisch-architektonischen Gestaltung des Gartenparks an, wie auch Führungen durch das Gebäude, bei denen die Innenarchitektur, die Baugeschichte und die Ausstellungen gezeigt werden. Ausserdem lädt das Goetheanum am Sonntag zum «Campus Fest» mit Konzerten, Workshops, Besichtigungen und einem Kinderprogramm ein.

Samstag, 10. September 2022

Gartenpark Führung um 11 Uhr (90 Min.)

Allgemeine Führung um 14 Uhr (90 Min.)

Sonntag, 11. September 2022

Gartenpark Führung um 11 Uhr (90 Min.)

Allgemeine Führung um 14 Uhr (90 Min.)

11 bis 17 Uhr Campusfest

Anmeldungen für die Führungen bis 6. September unter: Tel: 061 706 44 38 oder fuehrungen@goetheanum.ch Treffpunkt Führungen: Haupteingang Goetheanum

Grenchen – eine Wakkerstadt auf dem Weg in die Zukunft?

Aus dem Dorf Grenchen wurde durch den Einzug der Uhrenindustrie eine Stadt mit eigenartiger Gestalt. Die im ganzen Stadtgebiet verteilte Industrie prägt neben dem Verkehr das Stadtgefüge. Um die Jahrtausendwende begann ein umfangreicher Umbau, bei dem öffentliche Räume aktiviert und das Potenzial des baukulturellen Erbes aus der Zeit des industriellen Aufschwungs erkannt wurden. 2008 erhielt die Stadt den Wakkerpreis. Wie wird mit dem Erbe umgegangen – und was bedeutet es für die Zukunft der Stadtplanung?

Samstag, 10. September 2022

Führungen um 14 Uhr und 15 Uhr (60 Min.), Podiumsdiskussion um 16 Uhr.



Anmeldung bis Sonntag, 4. September 2022 unter: heimatschutz-so.ch

Sport- und Freizeitarchitektur von 1950 bis 1965

Das Wirtschaftswachstum und die Bevölkerungsentwicklung der Nachkriegszeit prägten das Stadtbild Grenchens. Quartierschulhäuser, Spitäler, aber auch Kultur- und Sportanlagen stammen aus dieser Epoche des Wohlstandes. Auf der Stadtführung entdecken Sie einige der wichtigsten Bauten aus dieser Zeit.

Sonntag, 11. September 2022

Vormittagsführungen um 10.45 Uhr und 11.15 Uhr (60 Min.), Treffpunkt: Schwimmbad Grenchen beim Haupteingang, Neumattstrasse 30 (Parkplätze vor Ort). Nachmittagsführungen um 14.15 Uhr und 15 Uhr (60 Min.), Treffpunkt: Bahnhof Grenchen Nord, vor dem Migrolino

Anmeldung bis Samstag, 10. September an info@museumgrenchen.ch oder Tel. 032/ 652 09 79 (jeweils MI, SA, SO 14.00–17.00 Uhr)

Haus der Museen: Von grossen Plänen und kleinen Dingen

Einst Grossprojekt, dann Feuerwehrmagazin, nun Haus der Museen. Auf einer bauhistorischen Führung erfahren Sie, wie visionäre Pläne Papier blieben und schliesslich drei Museen zusammenfanden. Das Archäologische Museum präsentiert unter dem Titel «Was bleibt. Geschichten aus dem Boden» vielfältige Hinterlassenschaften aus 80’000 Jahren Kulturerbe.

Sonntag, 11. September 2022

Führungen um 14 Uhr und 15.30 Uhr (60 Min.) Treffpunkt beim Haus der Museen (Haupteingang) Anmeldung bis 8. September 2022 bei denkmalpflege@bd.so.ch oder 032 627 25 77

Eine Zeitreise durch Seewen

Auf einer historischen Wanderung durch die Natur- und Kulturlandschaft um Seewen erfahren Sie, was ein Felssturz mit der Dorfentstehung von Seewen zu tun hat, und entdecken die mittelalterliche Herrschaft Steineck. Bei der Burgstelle «Schlössli Steineck» lassen wir beim gemeinsamen Picknicken und Grillieren den Anlass ausklingen.

Sonntag, 11. September 2022

Treffpunkt um 13 Uhr an der Posthaltestelle Seetalhöhe Seewen. Wanderung ca. 3–4 Std, 4,5 km, 250 hm

Anmeldung bis 10. September 2022 bei gehrig.h@bluewin.ch / 079 109 72 58. Bei zweifelhafter Witterung Auskunft siehe Anmeldung. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Grilladen bitte selber mitbringen.

Vom Passionsspiel zur Oper

Mitten im Dorf steht ein grosses, fensterloses Volumen aus Holz. Das unscheinbare Gebäude verwandelt sich alle zwei Jahre in einen musikalisch und theatralisch bespielten Ort. Das 1895 für Passionsspiele errichtete Haus wird heute als Spielstätte der Sommeroper Selzach genutzt. Tauchen Sie ein in die Geschichte, und blicken Sie hinter die Kulissen.

Sonntag, 11. September

Führungen ohne Anmeldung um 11 Uhr und 14 Uhr (60 Min.)

Instandsetzung einer Ikone der Nachkriegsmoderne

Das Schulhaus Wildbach, eine von Bruno und Fritz Haller 1959 erbaute Architekturikone, wird aktuell instandgestellt. Auf einem Baustellen-Rundgang erfahren Sie einiges über die Baugeschichte, das Restaurierungskonzept und wie dieses aktuell umgesetzt wird.

Samstag, 10. September 2022

Führungen um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr (45 Min.) Treffpunkt, an der Allmendstrasse, beim Zugang zum Kindergarten/Holzspeicher

Anmeldung bis 8. September 2022 bei denkmalpflege@bd.so.ch / 032 627 25 77

Salonkultur des 18. Jahrhunderts im Museum Blumenstein

Die Mitglieder des Vereins «Les Soirées Amusantes» laden die Besuchenden dazu ein, etwas über die Freizeitgestaltung im 18. Jahrhundert zu erfahren. Von Gesellschaftsspielen wie Wortspielen bis hin zu Musik und Tanz werden das 18. Jahrhundert und Solothurns grosse Zeit wieder lebendig.

Samstag, 10. September 2022

Veranstaltungen (45 Min.) ohne Anmeldung

13.30 Uhr und 15.30 Uhr: «Thé, café ou chocolat?» Getränke im 18. Jahrhundert

14.30 Uhr: Kleidermode des Patriziats

Sonntag, 11. September 2022

10.30 Uhr: Märchenmatinée ab fünf Jahren.

14.00 Uhr und 16.00 Uhr: Gesellschaftstänze im Salon mit Livemusik

15.00 Uhr: Kartenspiel «Troggen», Einführung auf: www.troggen.ch.

Tourismusgeschichte – durch die Verenaschlucht zum Kurhaus

Seit über 200 Jahren ist der Weissenstein eine touristische Destination. Neben der Aussicht lockten die Molkekuren nach Dr. Kottmann. Auch der Weg von Solothurn über die Verenaschlucht und den Stiegenlos gehörte zum touristischen Gesamterlebnis, das vom Solothurner Gasthof Krone entwickelt worden war.

Samstag, 10. September 2022

Präsentation mit Originaldokumenten ohne Anmeldung um 11 Uhr und 14 Uhr (45 Min.)

Die Lochmühle – Das Wasserrad dreht, der Mahlstein rollt

Die «Lochmühle» liegt direkt an der Dünnern zwischen Herbetswil und Welschenrohr. Nach einem Brand 1848 wurde die Mühle wieder aufgebaut. Seit den 1990er-Jahren wird sie vom Verein Freunde der Lochmühle betrieben. Besichtigen Sie den Wasserkanal und das Wasserrad, welches den Mahlstein und den Mahlgang antreibt.

Sonntag 11. September

10–17.00 Uhr, ohne Anmeldung, Führungen finden laufend statt.