Bauernfamilie hat 15 Tonnen «nicht so schöne» Kartoffeln abzugeben – und kommt nicht nach mit Bestellungen

Berge von Kartoffeln lagern auf dem Bauernhof der Familie Rätz. 15 Tonnen mussten zurückgenommen werden. «Weil sie nicht so schön sind», schrieb Sandra Rätz am Mittwochmorgen in einem Facebook-Post. «Es ist traurig aber wahr, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird.» Man sei dankbar für alle, die Interesse haben, Kartoffeln der Sorte Erika für 25 Rappen pro Kilo zu übernehmen. Man würde auch gerne an Kinder- oder Altersheime spenden.