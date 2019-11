Bauer, ledig, sucht... Solothurnerin: Wird Jolanda die Liebe in Bern finden?

Sichtlich nervös ist Dänu (53) aus dem Kanton Bern, als er auf seine Hofdame Jolanda aus dem Kanton Solothurn wartet. Nach ersten Tipps von Bruder Beat kann es los gehen. Noch nie war er so neben den Schuhen wie an diesem Tag. Der passionierte Töfffahrer hat sich für die Ankunft etwas Spezielles ausgedacht. Denn er will gleich zu Beginn wissen, ob seine Hofdame Humor hat oder nicht.

Wo ist der Schlüssel zum Herz?

Doch bevor Joli ihr Zimmer beziehen darf, will Dänu sein Hofdame gleich testen. Die Türe sei verschlossen und der Schlüssel hänge um den Hals einer Ziege, erklärt er ihr. Er will schauen, wie Joli mit den Tieren umgehen wird. «Am meisten Angst macht mir, dass Jolanda keine Beziehung zu den Tieren bekomme», sagt Dänu. Doch die 51-Jährige löst die Aufgabe suverän und findet den Hausschlüssel. Humorvoll, spontan, tierlieb und Töfffan – so beschreibt Dänu seine Hofdame gleich nach den ersten Minuten, genau so wie er es sich gewünscht habe. Kann er mit diesem Schlüssel auch ihr Herz öffnen?

Der Schlüssel passt jedenfalls zur Haustür. Nachdem Joli ihr Zimmer bezieht, überreicht sie ihrem Dänu eine Schatztruhe. Darin befindet sich eine Versteinerung, die 1,6 Mio. Jahre alt sein sollte. «Ist das die Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen werden?», fragt Dänu. Joli strahlt ihn an. Auch befinde sich in der Truhe Pilze, denn sie sei eine passionierte Pilzsammlerin.