Bargeld-Sicherung «Man sollte so etwas schon verhindern»: Experte zum Bankomaten-Diebstahl in Gunzgen Süd Auf der Autobahnraststätte Gunzgen Süd nahmen Diebe am Samstagnachmittag gleich einen ganzen Bankomaten mit. Man habe es ihnen auch leicht gemacht, sagt nun ein Sicherheitsexperte. Der Bankomat sei nicht ausreichend gesichert gewesen.

Sicherheitsexperte Peter Villiger ist seit über dreissig Jahren in der Bargeldsicherung tätig. Laut ihm war der Bankomat in Gunzgen Süd nicht ausreichend gesichert. Screenshot TeleM1

Es passierte mitten am Tag: Unbekannte stahlen am Samstagnachmittag auf der Autobahnraststätte Gunzgen-Süd gleich einen ganzen Bankomaten. Es war ein dreister Diebstahl. Doch man habe es den Dieben auch einfach gemacht, sagt nun der Sicherheitsexperte Peter Villiger von der Villiger Security Solutions AG gegenüber TeleM1:

«Es hatte keine Löcher in der Wand. Daran erkennt man, dass der Geldautomat nicht befestigt war. So konnten die Diebe ihn einfach nach draussen tragen oder mit einem Karren rausfahren. Dafür braucht es maximal zwei Leute», so Villiger.

Peter Villiger ist seit über dreissig Jahren in der Bargeldsicherung tätig. Er könne nicht verstehen, dass man so einen exponierten Bankomaten wie jenen in Gunzgen nicht einmal mit Tinte ausgerüstet habe. Diese würde das Geld beim Aufbruch markieren und wertlos machen.

«Wenn Tinten-Patronen mit einem aktiven System im Automat gewesen wären, dann wäre die Tinte beim Diebstahl aus dem Geldautomaten geflossen und man hätte Spuren auf dem Boden gesehen», erklärt der Experte. Da solche Spuren nicht vorhanden waren, sehe es danach aus, als habe sich im Automaten keine Tinte befunden.

Öffnen ist die schwierigste Aufgabe

Die Sicherheitsvorkehrungen bewertet der Experte abschliessend als nicht ausreichend: «Man sollte so etwas schon verhindern», sagt er zum Diebstahl.

Allerdings käme auf die Diebe noch eine weitere Herausforderung zu: «So einen Geldautomaten zu öffnen ist für sie nun die schwierigste Aufgabe. Wie sie das schaffen, würde mich selbst auch interessieren», sagt Villiger.

Der Beitrag von TeleM1: