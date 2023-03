Sattelmotorfahrzeug bleibt in Kurve der Balmbergstrasse stecken – Passstrasse mehrere Stunden gesperrt

Ein Lenker eines Sattelmotorfahrzeugs mit französischen Kontrollschildern blieb am Mittwochnachmittag in einer Kurve der Balmbergstrasse in Fahrtrichtung Welschenrohr stecken. Die Passstrasse musste für die Bergungsarbeiten während rund fünf Stunden komplett gesperrt werden.