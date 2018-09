Am Ende bot die AXA auch den Preis, den der Kanton forderte, mindestens 22 Millionen Franken waren es, und gewann den Bieterwettbewerb unter 26 Wettbewerbern. Weitere 65 Mio. Franken werden in die Überbauung investiert, die zwar nahe bei Solothurn, aber offiziell auf Biberister Boden liegt. Zwei Jahre lang soll die Bauzeit dauern.

Bereits 2011 stand Ernst Schaufelberger, der Chef der Schweizer AXA-Immobilienabteilung, hier auf dem Schöngrün-Areal. Eher zufällig: Auf einem Ausflug zeigten ihm die Badener Architekten das Gelände, auf dem sie für den Kanton eine Testplanung erarbeiteten. Schaufelberger gefielen die Lage, die Grosszügigkeit des Areals in Stadtnähe, der Blick auf den Jura und die Alpen. Er blieb mit den kantonalen Behörden in Kontakt.

Auf dem Schöngrünareal soll ein Pionierprojekt realisiert werden, das es in der Region so noch nicht gibt: ein Generationenhaus für rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner mit rund elf Wohneinheiten. Neben einer gemeinsamen grossen Küche, einem gemeinsamen Essbereich, einer Kaffeestation und einer Lounge hat jeder Bewohner eine eigene, kleine Wohnung mit Teeküche. «Wir haben eine breite Zielgruppe», sagt Christian Wenger. Die Bewohner sollen zwischen 20 und 80 Jahre alt sein. (LFH)

Zeitlich «eine grosse Herausforderung», wie die Verantwortlichen zugeben. In den ersten zwei Monaten werden die Lastwagen mit dem Aushub durch das Quartier fahren. Danach wird der Baustellenverkehr vorbei am Restaurant Enge und über den Flurweg entlang der Autobahn von Süden her auf das Gelände geführt.

Das Badener Architekturbüro Egli Rohr Partner, das die Testplanung machte, ist auch jetzt noch mit an Bord. So ist gewährleistet, dass die Vorgaben eingehalten werden. Vorgegeben ist neben der hufeisenförmigen Form auch die Höhe der Überbauung. So können die Baufelder drei- bis fünfgeschossig überbaut werden, die maximale Bruttogeschossfläche beträgt rund 19 500 Quadratmeter. Die neue Siedlung soll im Minergie-Standard erstellt und an das Fernwärmenetz der Regio Energie angeschlossen werden. Der auf dem Areal stehende Gutshof und auch das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Strafanstalt müssen erhalten bleiben.

Nur noch Mietwohnungen

Anders als ursprünglich geplant, wird jedoch auf das Stockwerkeigentum verzichtet. Geplant sind nur Mietwohnungen. Hindernisfrei sollen sie sein und im mittleren Preisbereich liegen. «Das Ziel ist Wohnraum für alle Generationen bereitzustellen», sagt Senior Asset-Manager Christian Wenger. Ein Drittel der Wohnungen soll von der Grösse her für alleinstehende Personen sein, ein Drittel für Paare, ein Drittel für Familien.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll rund 70 Prozent des Eigenverbrauchs abdecken. In der Tiefgarage wird es Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes geben. Die Quelle auf dem Areal, die viele Jahre durch den ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb genutzt wurde, ist neu gefasst worden und ihr Wasser soll beispielsweise für die Bewässerung der Umgebung verwendet werden.