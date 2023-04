Bahnhof Grenchen Süd Angegriffen und beraubt: Bernhard Meyer erzählt, wie er den Überfall in Grenchen erlebte Die Gewalt an Schweizer Bahnhöfen steigt, und fast täglich gibt es Vorfälle, die diese Statistik bestätigen. Am Samstagnachmittag ist beim Bahnhof Grenchen Süd ein Fussgänger angegriffen und bestohlen worden. Besonders perfid: Der Mann war mit seiner behinderten Tochter unterwegs, die im Rollstuhl sitzt.

Ein Mann war am Samstagnachmittag beim Bahnhof Grenchen Süd unterwegs. Ein Passant fragte ihn nach Zigaretten und griff ihn danach tätlich an, worauf dieser zu Boden stürzte. Nach dem Vorfall bemerkte das Opfer, dass es bestohlen worden war, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung am Montag schreibt.