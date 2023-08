Badeunfall Nach tödlichem Unfall einer jungen Asylsuchenden aus dem Kanton Solothurn: «Wir raten ihnen explizit vom Baden in der Aare ab» Am Sonntag wurde der Leichnam einer jungen Frau aus dem Kanton Solothurn aus der Aare geborgen. Unter den Todesopfern nach Badeunfällen sind immer wieder auch Flüchtlinge. Schwimmkurse, die sich an diese richten, bietet der Kanton Solothurn aber nicht mehr an.

Mit Kursen wie hier 2017 wollte der Kanton Solothurn junge Asylsuchende auf die Gefahren beim Schwimmen aufmerksam machen. Lucien Fluri

Die warmen Temperaturen locken viele Menschen ans und ins Wasser. Damit steigt das Risiko für Badeunfälle, von denen Sommer für Sommer mehrere tödlich enden.

Vergangenes Wochenende ertrank eine junge Frau in der Aare. Am Freitagnachmittag, das Thermometer war auf weit über 30 Grad geklettert, stieg sie bei der Autobahnraststätte Deitingen Nord zum Baden in den Fluss, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Kurz darauf wurde die 25-Jährige als vermisst gemeldet.

Mehrere Patrouillen, die Seepolizei Bern sowie ein Rega-Helikopter suchten intensiv nach der Frau – vergeblich. Am Sonntagmorgen trieb ihr Körper rund sieben Kilometer flussabwärts bei Walliswil im Wasser. Eine Drittperson alarmierte die Polizei, doch die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um eine Afghanin aus dem Kanton Solothurn mit Asylstatus, wie die Berner Polizei auf Anfrage mitteilt. Auch wenn die Behörden dazu keine Angaben machen: Der Schluss liegt nahe, dass sie im Bundesasylzentrum Flumenthal gleich neben der Autobahnraststätte lebte.

Der Kanton bietet keine Schwimmkurse mehr an

Unter den Menschen, die in den vergangenen Jahren zehn Jahren in der Schweiz ertrunken sind, waren immer wieder auch Flüchtlinge. Als Reaktion darauf finanzierte der Kanton Solothurn in den vergangenen Jahren Schwimmkurse für Asylsuchende, darunter auch für solche, die minderjährig und unbegleitet unterwegs sind.

Viele steigen in Flüsse, ohne schwimmen zu können. Denn anders als in der Schweiz ist Schwimmen in deren Herkunftsländern kein alltägliches Hobby. Dies wiederum rief die SVP auf den Plan. Sie kritisierte die Kurse als «befremdend», da viele Schweizer Schulen aus Kostengründen keinen Schwimmunterricht anböten. Der Kanton rechtfertigte die Kurse zwar, bietet aber laut Auskunft des Amtes für Gesellschaft und Soziales aktuell keine solchen an.

In den kantonalen Durchgangszentren weisen die Verantwortlichen die zugewiesenen asyl- und schutzsuchenden Personen stattdessen auf die Baderegeln der schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) sowie die Gefahren und Risiken des Badens in öffentlichen Gewässern hin; einerseits mit Anschlägen an den Infotafeln in verschiedenen Sprachen, zum anderen per mündlicher Kommunikation.

Dasselbe passiert im Bundesasylzentrum in Flumenthal, wie Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration (SEM) sagt:

«Beim Eintrittsgespräch werden die Asylsuchenden auf die Gefahren des Schwimmens in der Aare hingewiesen und die Betreuungspersonen raten ihnen explizit davon ab.»

Zudem gebe es Piktogramme und Broschüren zu den Baderegeln. Schwimmkurse biete das SEM nicht an, weil sich die Asylsuchenden jeweils nur kurze Zeit in den Bundesasylzentren aufhalten.

Vergangene Woche ertrank in der Aare eine weitere Person: Am Freitagmorgen barg die Polizei unterhalb der Holzbrücke in Olten eine Leiche. Zu deren Identität und zum Unfallhergang macht die Polizei weiterhin keine Angaben. Von einer Fremdeinwirkung sei nicht auszugehen.