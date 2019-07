Es ist heiss, das kriegen momentan alle zu spüren. Viele suchen Abkühlung in den Freibädern des Kantons – unter den Badegästen befinden immer wieder auch Muslimas. Seit einigen Jahren werden sogenannte Burkinis – in Australien erfundene Badeanzüge, die den ganzen Körper bedecken – verkauft und ermöglichen es den religiösen Frauen, ebenfalls am Badileben teilzuhaben.

Jedoch werden die Burkinis nicht überall gerne gesehen: In Frankreich etwa gilt an Stränden und Schwimmbäder ein Verbot, wird dieses missachtet, greift die Polizei ein. Auch in einzelnen Badis in der Schweiz herrschen Burkiniverbote.

Die Freibäder im Kanton Solothurn sind aber ziemlich liberal: In der Badi Solothurn seien Burkinis erlaubt, insofern sie aus Badestoff sind, informiert Chefbadmeister Pascal Prétôt. Man müsse sich umziehen und vor dem Baden duschen, so wie alle anderen Gäste dies auch müssten. Wenn diese Regeln eingehalten werden, seien Burkinis keineswegs ein Problem. Es gebe sogar eine muslimische Schwimmschule in Solothurn. «Diskussionen um dieses Thema gibt es immer wieder. Jedoch gibt es kein Problem, wenn die Regeln eingehalten werden. Beschwerden von den Badegästen haben wir keine im Moment», sagt Prétôt.