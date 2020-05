Backen, Gärtnern, 170 Prozent mehr Food-Delivery: Wie Corona die Lebensweise im Kanton veränderte

Nun wurde am Montag, dem 11. Mai, der bis anhin grösste Schritt zurück in die «Normalität» getan. Läden konnten wieder öffnen, der Präsenzunterricht in den Schulen wurde wieder aufgenommen. Welche Auswirkungen die Coronakrise auf die Lebensweise und Gewohnheiten der Solothurnerinnen und Solothurner hatten, zeigen wir anhand eines Blicks zurück.

Am 7. März wurde im Kanton Solothurn der erste Coronafall bestätigt, am 15. März die Schliessung der Kindertagesstätten beschlossen und ein Tag darauf der schweizweite Lockdown verkündet. Bars und Restaurants sowie jegliche Kultureinrichtungen mussten schliessen, wo immer möglich wurde Homeoffice angeordnet. Auch die Schulen wurden ab dem 16. März geschlossen.

Nun sind die Kleider dran: Seit diesem Montag stieg in den Migros Aare Filialen auch der Kauf von Baby- und Kinderkleidern deutlich an, da diese erneut zum Verkauf angeboten werden dürfen.

Obwohl die Option des auswärtigen Mittag- oder Abendessens ab dem 11. Mai wieder bestand, bevorzugten viele Solothurnerinnen und Solothurner immer noch nach Hause geliefertes Essen. In dieser Woche (Montag 11. bis Donnerstag 15. Mai) stiegen die im Kanton getätigten Bestellungen bei EAT.ch erneut um 35 Prozentpunkte an.

Nach dem Lockdown konnte zwar nicht mehr im Lieblingsrestaurant diniert werden, viele Lokale richteten aber einen Lieferdienst ein. Dass viele Solothurnerinnen und Solothurner auf die Bestell-Option zurückgriffen, merkte auch der Schweizer Marktführer im Lieferservice, EAT.ch: In den zwei Wochen nach dem Lockdown (16.-31. März) stiegen die Bestellungen im Kanton um fast das dreifache, nämlich um satte 170 Prozentpunkte an.

Insgesamt wurden in den Solothurner Gemeinden zudem viel mehr Glas, Büchsen und Konservendosen abgegeben. Schliesslich befanden sich die Meisten zum Essen nun nicht mehr in Restaurants, sondern zuhause. Da auch nicht mehr in den Läden eingekauft werden konnte, bestellte man Päckchen vor die Haustür, was Verpackungsabfälle generierte, die schlussendlich in grossen Mengen bei der Almeta Recycling AG landeten.

Aufgrund des Lockdowns zuhause bleiben zu müssen hiess bei vielen Solothurnerinnen und Solothurnern, dass es dem im Keller oder im Garten angestauten Gerümpel an den Kragen ging. Besonders fleissig wurden in Bellach altes Gartenwerkzeug, alte Gartenhage und Tontöpfe entsorgt. Auch die Abgabe von Elektroschrott nahm zu.

Der Lockdown wirkte sich auch auf den Verkehr aus, der gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) schweizweit um 44 Prozentpunkte sank. Auf der Hauptschlagader des Schweizer Verkehrs, der A1, wurde den Autofahrern durchs Gäu anfang April ganz ungewohnt freie Fahrt geboten. Am stärksten zeigte sich die Reduktion des Verkehrs auf der Hauptstrasse in Oberbuchsiten: Im März fuhr an Wochentagen rund ein Viertel weniger Autos durch die Gäuer Gemeinde, am Wochenende nahm der Verkehr sogar noch stärker ab. In Folge des reduzierten Verkehrs verbesserte sich auch die Luftqualität in der Region. Doch bereits nach den ersten Lockerungen wurde wiederum eine deutliche Zunahme im Verkehr verzeichnet.

Her mit Setzlingen und Erde

Nach dem fleissigen Entsorgen alter Gartenausrüstung konnte ab dem 27. April endlich neue besorgt werden. In der Jumbo-Filiale in Solothurn wappnete man sich bereits eine Woche vor der Wiedereröffnung für den sich abzeichnenden Ansturm: Die Schutzmassnahmen wurden umgesetzt, an Ware wurde deutlich aufgestockt, sie wurde mit Beginn der Öffnung täglich geliefert. Eine besonders hohe Nachfrage verzeichnete die Filiale in den ersten 14 Tagen nach der Öffnung, besonders gefragt waren Gartenartikel wie Pflanzen, Rasen und Dünger. Seit Montag dieser Woche habe sich die Lage jedoch wieder eingependelt.