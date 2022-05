Autobahn A2 Der Belchentunnel wird für zwei Nächte gesperrt Wegen Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen im Belchentunnel sind Ende Mai und Anfang Juni zwei nächtliche Totalsperrungen nötig.

Der Belchentunnel. Nicole Nars-Zimmer

Der Belchentunnel muss wegen Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen für zwei Nächste gesperrt werden. Das teilt das Bundesamt für Strassen Astra mit.

Betroffen von den Sperrungen sind die Nächte vom Montagabend, 30. Mai, bis Mittwochmorgen, 1. Juni, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr. Als Reservetermine dienen die Nächste von Montagabend, 13. Juni, bis Mittwochmorgen, 15. Juni, ebenfalls von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Der Verkehr zwischen Basel und Bern/Luzern wird gemäss Mitteilung via A3/A1 Augst–Birrfeld–Wiggertal–Härkingen beziehungsweise in umgekehrter Fahrtrichtung umgeleitet. Die Umleitung wird signalisiert.

Die A2 in Richtung Süden bleibt bis und mit Sissach geöffnet. In Richtung Basel bleibt die A2 bis und mit Egerkingen geöffnet. Der Anschluss Diegten bleibt in Fahrtrichtung Basel ebenfalls geöffnet. (mgt)