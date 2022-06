Austausch Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Solothurn soll gestärkt werden An einem Integrationstag haben sie die Verantwortlichen von Kanton und Gemeinden ausgetauscht. Das Amt für Gesellschaft und Soziales stellte zudem verschiedene Massnahmen vor, mit denen die Gemeinden künftig noch stärker unterstützt werden.

Unterricht für ukrainische Kinder in Recherswil. Bruno Kissling

Die Einwohnergemeinden des Kantons Solothurn fördern die Integration von Ausländerinnen und Ausländern seit 2017 im Rahmen des Modells «start.integration». Um die Integrationsförderung in den Gemeinden noch besser zu verankern, hat der Regierungsrat am 8. März 2022 ein Schwerpunkteprogramm beschlossen.

Am Integrationstag, der vom Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) und dem Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS) gemeinsam gestaltet wurde, konnten sich die Verantwortlichen in den Gemeinden über die weiteren Schritte informieren lassen und ihre Erfahrungen austauschen. Das teilt der Kanton Solothurn am Donnerstag mit.

Erfahrungen weitergeben

Thomas Blum, Geschäftsführer des VSEG, habe die Wichtigkeit der Integration für die Gemeinden betont, wie es weiter heisst: «Die Aufgabe ist herausfordernd, aber alternativlos, denn es sind in erster Linie die Gemeinden, welche für ihre Einwohnerinnen und Einwohner sorgen».

Drei Gemeinden gaben ihre Erfahrungen den mehr als 60 anwesenden Verantwortlichen aus Gemeinden im ganzen Kanton weiter. Richard Aschberger gewährte einen Einblick in die Aufgaben der städtischen Integrationskommission in Grenchen.

Aus Schönenwerd informierte die Integrationsbeauftragte Mirela Cosic. Dort werden Neuzugezogene auch nach dem Erstgespräch begleitet und zu weiteren Gesprächen eingeladen, die von den Ausländerinnen und Ausländern sehr geschätzt werden. Gregor Schneiter aus Hubersdorf zeigte am Beispiel des Unterleberbergs auf, wie die Integrationsförderung im Verbund mit sechs weiteren Gemeinden erfolgt.

Kanton unterstützt Gemeinden

Beatrice Lanz, Integrationsdelegierte des Kantons, zeigte sich mit dem Engagement in den Gemeinden zufrieden:

«Die Begrüssung und Erstinformation der Zugezogenen funktioniert heute bereits sehr gut.»

Sie ortete aber auch Handlungsbedarf und betonte, dass der Kontakt mit Vereinen, Arbeitgebern und anderen Institutionen noch intensiver gepflegt werden müsse.

Das Amt für Gesellschaft und Soziales unterstützt die Gemeinden in ihren Integrationsbemühungen und stellt künftig diverse Hilfsmittel zur Verfügung: Vorlagen für Zusammenarbeitsverträge, Aufgabenbeschriebe und weitere Empfehlungen.

Sandro Müller, Chef des AGS, zeigte mit Blick auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine, dass sich das Modell «start.integration» bewährt habe. Gemeinden mit entsprechenden Strukturen hätten schnell reagieren und vom bereits vorhandenen Wissen profitieren können. (sks)