Austausch Herausforderungen der Kantonspolitik: Solothurner Kantonsrat traf sich mit dem Kantonsparlament Tessin Eine Delegation des Solothurner Kantonsrats kam letzten Donnerstag mit ihren Tessiner Amtskollegen zusammen, um Themen und Herausforderungen der Kantonspolitik zu diskutieren. Diese Treffen dienen auch dazu, die interkantonalen Beziehungen zu stärken.

Ein Gruppenbild des Treffens. Aus Solothurn dabei: Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli, II. Vizepräsident Marco Lupi und Fraktionsvorsitzender Markus Ammann (SP/junge SP), Thomas Lüthi (glp) und Michael Ochsenbein (Die Mitte-EVP).

Am letzten Donnerstag, 1. Dezember wehte am Palazzo delle Orsoline, dem Tessiner Regierungssitz, die Flagge des Kantons Solothurn. Grund dafür war ein eintägiges institutionelles Treffen zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Kantonsparlamente Tessin und Solothurn in Bellinzona. Der Einladung der amtierenden Tessiner Kantonsratspräsidentin Luigina La Mantia (SP) folgte eine Solothurner Delegation, angeführt von Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli.

Die Veranstaltung wurde durch die Ansprache von Luigina La Mantia (SP) eröffnet, der über aktuelle Themen der kantonalen Politik des Südkantons und über den Tessiner Ratsbetrieb berichtete, so berichtet der Kantonsrat Solothurn in einer Mitteilung am Montag. Im Anschluss folgte ein kurzer Austausch mit Mitgliedern der Sozialkommission und eine Führung durch den Tessiner Regierungssitz.

Nach einer Stadtführung und einem Tour d’Horizon der Geschichte Bellinzonas hätten sich die Delegationen zu einem Mittagessen eingefunden, bei dem ein reger Erfahrungsaustausch zu aktuellen Herausforderungen als Milizparlamentarierinnen und –parlamentarier stattgefunden habe.

Erster interparlamentarischer Austausch seit der Pandemiepause

Am Nachmittag wurden die Delegationen beider Parlamente von Prof. Franco Cavalli durch das führende und weit über die Landesgrenzen bekannte Tessiner Forschungszentrum Bios+ geführt, berichtet der Solothurner Kantonsrat weiter. Dieses Zentrum hat Bellinzona zu einem national und international bedeutenden Wissenschaftsstandort gemacht hat.



Dabei sei auch über die Auswirkungen von fehlenden EU-Rahmenabkommen (insbesondere Horizon Europe) auf die Kantons- beziehungsweise Standortpolitik debattiert worden.

Das Treffen mit dem Tessiner Parlament war der erste interparlamentarische Austausch seit der Pandemiepause. «Erfahrungsaustausche unter kantonalen Parlamenten haben eine lange Tradition und dienen der vertieften Auseinandersetzung mit aktuellen Themen sowie der Stärkung interkantonaler Beziehungen», so der Solothurner Kantonsrat. In der Regel fände jährlich ein solches Treffen mit einer Delegation aus einem anderen Kantonsparlament statt.