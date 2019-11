Austarierter Kompromiss: Unternehmenssteuerreform erhält Zustimmung

Der Weg zum neuen Anlauf für die Unternehmenssteuerreform ist frei. Wie es sich in der Eintretensdebatte letzte Woche abzeichnete, hat der Kantonsrat die Vorlage oppositionslos und ohne weitere Änderungen in der Fassung der Finanzkommission verabschiedet.

Unternehmen sollen ihren Beitrag leisten

Zu inhaltlichen Diskussionen gab am Dienstag im Kantonsrat nur noch ein Antrag der SVP-Fraktion Anlass. In Anbetracht des Umstands, dass man sich mit der Regierung und der Ratslinken für eine etwas stärkere Entlastung der juristischen Personen finden konnte, baute die Finanzkommission zusätzliche Beiträge an die Familienausgleichskasse in der Höhe von 1,1 Prozent ein. Die Erträge sollen zur Finanzierung der Familien-Ergänzungsleistungen verwendet werden und den Kanton um 7 Millionen jährlich entlasten. Diesen Passus wollte die SVP wieder gestrichen haben. Betriebe, die gar keinen oder nur einen bescheidenen Gewinn ausweisen, würden von der Gewinnsteuersenkung kaum oder gar nicht profitieren, müssten die höheren Beiträge aber dennoch bezahlen. So könne es sein, dass KMU unter dem Strich mit der Steuerreform sogar schlechter fahren als heute, führte Sprecher Matthias Borner (Olten) zur Begründung aus. Die SVP biss mit ihrem Streichungsantrag aber auf Granit, er wurde mit 75 : 12 Stimmen abgelehnt.

Man habe es hier keineswegs mit einer Vorlage nach ihren Wünschen zu tun, jede Verschlechterung lehne die SP konsequent ab, hatte deren Sprecher Simon Bürki (Biberist) gewarnt. Einen solchen Dissens wollte man auch im bürgerlichen Lager nicht riskieren. Klar habe er Sympathien für das Ansinnen der SVP, aber man wolle den austarierten Kompromiss auf keinen Fall gefährden und durch das Herausbrechen eines einzelnen Punktes ein erneutes Scheitern des ganzen Pakets riskieren, meinte etwa Handelskammer-Direktor Daniel Probst (FDP, Olten). Netto werde die Solothurner Wirtschaft immer noch um 80 Millionen entlastet, dieses Resultat «dürfen wir nicht gefährden», so Probst. Und auch Unternehmer Josef Maushart (CVP, Solothurn) appellierte an seine Ratskolleginnen und -kollegen, dass man den Volksauftrag zu respektieren habe, und der laute: weniger hohe Ausfälle als mit der gescheiterten Vorwärtsstrategie. Maushart rechnete vor, dass die zusätzlichen Beiträge auf eine Lohnsumme von einer Million gerade mal 1100 Franken ausmachen. Das sei verträglich, dazu gebe es «keine Alternative».

«Eine hervorragende Arbeitsgrundlage»

Die SVP machte aus ihrer Forderung keinen «Casus Belli», die Vorlage passierte die Schlussabstimmung schliesslich mit 85 gegen eine einzige Gegenstimme (aus dem linken Lager), bei 6 Enthaltungen.

Matthias Borner meinte in Erinnerung an die im Mai verworfene Vorlage mit der «Vorwärtsstrategie» bloss, dass man nun einen grossen Teil der heute noch privilegierten Statusgesellschaften verlieren werde und dies in der Rechnung noch nicht enthalten sei. Punkto Attraktivität des Wirtschaftsstandorts fange die Arbeit deshalb jetzt erst an.

Wieder war es Unternehmer Maushart, der Gegensteuer gab. Man werde tatsächlich Firmen verlieren, aber das sei nun einmal mit der Ablehnung der «Vorwärtsstrategie» besiegelt worden. Dieser politischen Realität müsse man sich stellen. Für Firmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, habe man eine gute Vorlage, diese positive Botschaft gelte es nun zu vermitteln. Für sein Unternehmen Fraisa zum Beispiel liefere die Steuerreform «eine hervorragende Arbeitsgrundlage», so Maushart.