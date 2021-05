Ausstellung Ein «abartig schöner» Kunstweg Ab diesem Wochenende wird Attiswil zu «Artiswil»: nach drei Jahren ist wieder ein Kunstweg durchs Dorf zu begehen.

Kunstweg Attiswil «Lebensräder» von Sabina Schwaar. Tom Ulrich

«Abartig schön» - so das Motto des diesjährigen Kunstweges in Attiswil. Wiederum ist es dem organisierenden Verein Museum Attiswil gelungen, namhafte und weniger bekannte Kunstschaffende dazu zu bewegen, dass sie mit ihren Objekten den gut 2,2 km Rundgang durch das Dorf bespielen. «Wir laden die Kunstschaffenden gezielt ein, bei uns mitzumachen», erklärt Nicole Rebholz Ingold, die Präsidentin des Vereins. Und dadurch, dass der Kunstweg - ausser den 13 Positionen, die im Dorfmuseum untergebracht sind - draussen zu erleben ist, war er auch bezüglich der Corona-Pandemie nie in Frage gestellt.

«Es ist aber festzustellen, dass sich einige Kunstschaffende mit der Pandemie und den gesellschaftlichen Veränderungen, die sich daraus ergeben, beschäftigt haben»,

so Rebholz Ingold. Viele Künstler tauchen ihre Objekte voll in die Natur ein, sei es ins Gehölz, in eine Waldlichtung, auf eine Wiese, an einem Bach. Andere Werke stehen in privaten Gärten, an Strassenecken oder auf Hofeinfahrten. Und das ist es auch, was die Faszination dieses Kunstweges ausmacht: die Symbiose, die sich zwischen Kunstschaffenden und Dorfbewohnern innerhalb dieser fünf Monate dauernden Ausstellung ergibt. Davon zeugen auch noch Objekte, die aus vergangenen Kunstwesen sehen sind und noch immer das Attiswiler Dorfbild schmücken.