Ausschreibung Schloss Waldegg und Château Mercier vergeben für das Jahr 2024 ein Atelierstipendium in der Villa Ruffieux Kulturschaffende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Kanton Solothurn wohnen oder einen engen Bezug zum Kanton haben, können sich bewerben. Das Schloss Waldegg und Château Mercier vergeben für das Jahr 2024 erneut gemeinsam ein Atelierstipendium in der Villa Ruffieux in Sierre.

Die Villa Ruffieux in Sierre. Hier wird ein Atelierstipendium für das Jahr 2024 vergeben. zvg

Das Schloss Waldegg und das Château Mercier in Sierre pflegen seit vielen Jahren eine erfolgreiche kulturelle Zusammenarbeit: Im Rahmen des 2002 abgeschlossenen Partnerschaftsvertrags organisieren die beiden Schlösser einmal im Jahr einen Austausch der kantonalen Förderpreisträger. Und seit 2014 vergeben sie gemeinsam einen Atelieraufenthalt in der Villa Ruffieux. Die Ausschreibung für 2024 ist gestartet, Anmeldeschluss ist der 31. Juli.

Gemäss Mitteilung richtet sich die Ausschreibung des Atelierstipendiums an «Kulturschaffende jeglichen Alters und aller Disziplinen sowie an Forscherinnen und Forscher». Voraussetzung ist, dass die Bewerber und Bewerberinnen im Kanton Solothurn wohnen oder einen engen Bezug zum Kanton aufweisen.

Wie bewirbt man sich? Die Bewerbung für das Atelierstipendium in der Villa Ruffieux in Sierre enthält neben dem Bewerbungsformular einen Beschrieb des Projekts, das während des Aufenthalts in der Villa Ruffieux realisiert werden soll (max. zwei Seiten), sowie ein Dossier mit Lebenslauf (Ausbildung, bisherige Tätigkeit) und Dokumentation über das bisherige Schaffen (Format A4, Umfang max. 12 Seiten). Das Anmeldeformular ist unter schloss-waldegg.so.ch verfügbar.

Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2023 (Poststempel).

Während des Aufenthalts in der Villa Ruffieux wird ein spezifisches Projekt realisiert und später beispielsweise in Form einer Ausstellung, eines Konzerts oder eines Workshops der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Villa Ruffieux in Sierre gehört zum Château Mercier und wurde 2011 vom Kanton Wallis in Zusammenarbeit mit der Stadt Sierre zu einer Künstlerresidenz umgebaut.

Schloss Mercier stellt während ein bis drei Monaten ein Zimmer und ein Atelier oder Büro in der Villa Ruffieux zur Verfügung. Das Begegnungszentrum Schloss Waldegg übernimmt einen Beitrag von monatlich 1500 Franken an die Lebenshaltungskosten.