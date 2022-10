Ausgezeichnete Restaurants Sie verteidigen alle ihren Michelin-Stern: Die «Traube» in Trimbach, das «Attisholz» in Riedholz und die «Säge» in Hofstetten-Flüh Bei der Verleihung der Guide-Michelin-Sterne kamen drei Solothurner Restaurants in die Kränze. Es sind alles Altbekannte.

Der Hotel- und Reiseführer Guide Michelin hat seine jährlichen Sterne für ausgezeichnete Restaurants vergeben. In die Kränze haben mit jeweils einem Stern auch drei Solothurner Restaurants: Die Traube in Trimbach, das Attisholz in Riedholz und die Säge in Hofstetten-Flüh. Sie alle konnten ihren Stern verteidigen.

Damit ist auch klar: Kein neues Solothurner Restaurant schaffte den Einzug in den Kreis der Michelin-Ausgezeichneten. Auch erhielt niemand aus der Region zwei oder gar drei Sterne.

Traube Trimbach

Arno Sgier ist Küchenchef im Restaurant Traube in Trimbach. Remo Froehlicher

Zur «Traube» Trimbach schreibt Guide Michelin: «Seit der Übernahme im Jahr 1993 hat sich das Haus im kleinen Trimbach unter der Leitung von Patron und Küchenchef Arno Sgier zu einem echten Gourmetkleinod entwickelt.» Sgier koche technisch anspruchsvoll, die Gerichte seien klassisch aber gleichzeitig modern. Und auch die Weinkarte halte viele Schätze bereit.

Attisholz Riedholz

Jörg Slaschek vor seinem Restaurant Attisholz. Hanspeter Bärtschi

Das Attisholz in Riedholz beherbergt sowohl das Gourmetrestaurant «le feu» wie auch die «Gaststube». Küchenchef Jörg Slaschek bietet gemäss Guide Michelin sowohl «anspruchsvolle modern-klassische 3- bis 6-Gänge-Menus» im «le feu» wie auch gute Gerichte aus der «Gaststube».

Säge Hofstetten-Flüh

«Bekannt für tolle Küche ist die ‹Sägi› schon lange, und an diese Tradition knüpft Sternekoch Patrick Zimmermann an, der das alteingesessene Wirtshaus seit Jahren gemeinsam mit seiner Frau Corinne führt», schreibt Guide Michelin über die «Säge» in Hofstetten-Flüh. Zimmermann koche klassisch-französisch, lege Wert auf saisonalen Bezug und habe «ein Händchen für Kontraste und Texturen».