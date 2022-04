aus Krisengebieten Pflegefamilien gesucht: Der Kanton Solothurn sucht nach privater Unterbringung und Betreuung für minderjährige Asylsuchende Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Krisengebieten reisen oft ohne Begleitung ihrer Eltern in die Schweiz ein. Der Kanton Solothurn sucht für die Unterbringung und Betreuung nach weiteren Pflegefamilien.

Zwei minderjährige Asylsuchende in einer Wohngemeinschaft. (Archivbild) Anthony Anex / KEYSTONE

Kinder und Jugendliche zählen aufgrund ihrer Migrations- und Fluchtgeschichte zu einer sehr verletzlichen Gruppe und sind auf eine besonders altersgerechte Unterbringung und Betreuung angewiesen.

«Pflegefamilien können dies in einem familiären Rahmen bieten», teilt der Kanton Solothurn. Das Pflegefamiliensettings würde den unbegleiteten Minderjährigen die Teilnahme am Leben und den Spracherwerb erleichtern.

Aktuell zeichne sich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ein wachsender Bedarf an Pflegefamilien ab, aber auch für unbegleitete Minderjährige aus weiteren Krisengebieten bestehe ein entsprechender Bedarf, so die Staatskanzlei.

Damit unabhängig von der Herkunft der Kinder und Jugendlichen jederzeit ein genügendes Unterbringungsangebot vorhanden ist, sucht das Amt für Gesellschaft und Soziales zusätzliche Pflegefamilien als Ergänzungen zu den aktuell 13 Pflegefamilien im Kanton Solothurn.

Betreuung und Begleitung im familiären Umfeld

Für den Kanton Solothurn hat die Unterbringung in Familien deutliche Vorteile: Ein familiäres Umfeld würde eine individuelle, enge Betreuung erlauben und einen strukturierten Tagesablauf bieten. Die Kinder und Jugendlichen erhielten zudem die Chance, in einem familiären Umfeld anzukommen und mit den hiesigen Lebensformen vertraut zu werden.

Die Betreuung und Begleitung von Minderjährigen könne aufgrund von Traumatisierungen, welche diese erlitten haben, sowie der sprachlichen Verständigung anspruchsvoll sein. Entsprechend müsse bei den Familien die Bereitschaft und Fähigkeit vorhanden sein, mit spezifischen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen aus Krisengebieten umzugehen, informiert die Staatskanzlei.

Wer Kinder oder minderjährige Jugendliche zur Pflege und Erziehung in seinen Haushalt aufnehmen will, benötigt eine Bewilligung des Kantons. Das Amt für Gesellschaft und Soziales klärt die Eignung von Pflegefamilien ab und stellt die Bewilligung aus. (sks)

Weiterführende Informationen zu Pflegefamilien sind auf der Website des Amts für Gesellschaft und Soziales zu finden.