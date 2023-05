Balm bei Günsberg: In alkoholisiertem Zustand Selbstunfall verursacht – Fahrzeuglenker unverletzt

Am Freitagmorgen verunfallte ein Automobilist auf der Balmbergstrasse in Balm bei Günsberg bei einem Selbstunfall. Sein Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, der Fahrzeuglenker blieb dabei unverletzt. Gemäss einem durchgeführten Alkoholtest dürfte er in alkoholisiertem Zustand gefahren sein.