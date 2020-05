Aufnahmeprüfung für Berufsmaturität ist trotz Corona möglich

Junge Berufsleute oder Jugendliche kurz vor Abschluss der Berufslehre trifft die Coronakrise besonders hart. Der Kanton Solothurn wolle deshalb eine Alternative anbieten, wie die Staatskanzlei mitteilt: «Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger sowie junge Berufsleute können trotz der Massnahmen wegen Corona die Aufnahmeprüfung für die Berufsmatura absolvieren und bei Bestehen nach den Sommerferien mit der BM2 starten.»

Hintergrund sei, dass aktuelle Umfragen zeigen würden, dass aufgrund der Coronakrise den kommenden Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ein schwieriger Einstieg in den Arbeitsmarkt bevorstehe. Der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle KOF liege tiefer als während des Höhepunkts der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Somit werde ein wichtiger Lebensschritt von Jugendlichen – der Berufseinstieg – zusätzlich erschwert. Und: «Andere können aufgrund der ausserordentlichen Situation ihre Pläne für ein Austauschjahr oder einen Sprachaufenthalt im Ausland nicht realisieren.»

«Bildungsdirektor Remo Ankli reagiert auf diese ausserordentlich schwierige Lage und hat entschieden, Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern sowie jungen Berufsleuten kurzfristig eine alternative Möglichkeit anzubieten», schreibt die Staatskanzlei. Die Angesprochenen könnten trotz der bestehenden Einschränkungen die BM-Aufnahmeprüfung absolvieren, und – bei Bestehen – mit der BM 2, Berufsmaturität nach der Lehre, starten. Das Angebot richtet sich besonders an Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger, die nach Abschluss der Ausbildung wegen Covid-19 in ihren Lehrbetrieben nicht weiterbeschäftigt werden können oder die deswegen andere Pläne nicht realisieren können.

Aufnahmeprüfung in die BM 2 am 3. und 4. Juni

Die ausserordentliche Aufnahmeprüfung in die BM 2 findet am 3. und 4. Juni 2020 in den Berufsbildungszentren in Solothurn und Olten statt. Die Anmeldeformulare können gemäss der Mitteilung über folgenden Link bezogen werden: https://berufsmatura.so.ch. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 27. Mai 2020, 17 Uhr. Zugelassen sind auch bereits angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten, die aufgrund der Notverordnung ursprünglich nicht zur Aufnahmeprüfung zugelassen wurden.

Das Departement für Bildung und Kultur hat die besonderen Aufnahmebedingungen des Covid-19-Reglements Sekundarstufe II angepasst und diese Kandidatinnen und Kandidaten direkt angeschrieben. (szr)