Auffahrunfall Autobahn A1 bei Deitingen: Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen – vier Personen leicht verletzt Auf der Autobahn A1 bei Deitingen hat sich am Montagabend eine Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden vier Personen verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden.

Auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 kam es am Montagnachmittag zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf dem Gemeindegebiet Deitingen in Fahrtrichtung Zürich bemerkte nach ersten Erkenntnissen ein Autolenker das Stauende zu spät und fuhr mit unbekannter Geschwindigkeit auf einen Personenwagen auf, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Der Unfall ereignete sich, weil der Lenker das Stauende zu spät sah. Bild: Kantonspolizei Solothurn / zvg

Das stehende Auto fuhr in der Folge in das Heck eines drittes Autos, drehte sich um 90 Grad und endete in der Leitplanke. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Durch die Kollision verletzten sich sowohl die zwei Insassen des Unfallverursachenden Autos sowie die beiden Insassen des stehenden Autos.

Infolge des Auffahrunfalls wurde die Autobahn kurzfristig gesperrt und es kam zu Rückstau. Bild: Kantonspolizei Solothurn / zvg

Alle mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Vor Ort waren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, drei Ambulanzteams sowie ein Abschleppunternehmen. Die Fahrbahnen in Richtung Zürich waren im Bereich der Unfallstelle während den Rettungsarbeiten für kurze Zeit gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und Rückstau.