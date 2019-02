Im Kanton Solothurn wurden alle 173 stationären Sirenen getestet. Dabei haben 99% der Sirenen für den Allgemeinen Alarm und die Polyalert Sirenenfernsteuerung in der Alarmzentrale der Polizei Kanton einwandfrei funktioniert, berichtet die Staatskanzlei Solothurn. Die mangelhafte Sirene wird umgehend repariert. Es handelt sich dabei um diejenige in Welschenrohr.

Laut Hansruedi Affolter, dem Sirenenverantwortlichen beim kantonalen Zivilschutz, ist man sehr zufrieden mit dem Test. Bei diesen Temperaturen könne es jeweils Probleme mit den Batterien geben. «Das ist so, wie wenn man nach einer kalten Nach am Morgen das Auto starten will.» Trotzdem habe nun alles tiptop funktioniert - fast alle Sirenen seien ja «abgegangen», so Affolter.

Durchgeführt wurde der Sirenentest 2019 vom Zivilschutz mit Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren. (sks/nka)