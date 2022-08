Auf einen Kaffee... Jonas Ineichen hat die Lehre mit einer Top-Leistung abgeschlossen, jetzt will er Militärpilot werden oder Physik studieren Am Freitag werden die Solothurner Berufslernenden, die an der Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 5,3 und besser brillierten, an einer Feier geehrt. Zu den Top drei gehört Polymechaniker Jonas Ineichen.

Jonas Ineichen hat seine Berufslehre als Polymech mit der Note 5,8 abgeschlossen. Hanspeter Bärtschi

«Wichtig ist, das man sein Ziel kennt und es vor Augen hat. Das musste ich lernen», sagt Jonas Ineichen. Der 19-Jährige hat seinen Lehrabschluss als Polymechaniker EFZ mit der Supernote 5,8 abgeschlossen.

Jetzt kommt er gerade von der militärischen Aushebung und sitzt entspannt in der Hafebar an der Aare in Solothurn. Die vergangenen vier Jahre beschäftigten ihn Fächer wie Zeichnungstechnik, Maschinentechnik, Mathematik, Physik und Fertigungstechnik, aber auch eine breite Palette an allgemeinbildenden Fächern.

Mit dem Beruf des Polymechanikers werden verschiedene Arten von Mechanik zusammengefasst. «Allgemein ausgedrückt kann man sagen, dass ein Polymechaniker Teile, Anlagen, Maschinen und Geräte montiert, dazu flickt und wartet er sie», erläutert Jonas Ineichen.

Er mag Mathematik, dort gelten klare Regeln

Jonas Ineichen verbrachte seine Lehrzeit in der Nussbaum AG in Trimbach, die Armaturen und Installationssysteme für die Haustechnik herstellt und vertreibt. «Ich hatte grosses Glück mit meinem Lehrbetrieb», sagt der junge Mann, der in Kappel geboren und mit drei Geschwistern aufgewachsen ist.

Das technische Geschick liegt in der Familie: Jonas’ Mutter ist technische Zeichnerin; während sein Vater als Elektroingenieur arbeitet, zudem ist dieser als Flugzeugsoldat mit der Wartung von Militärflugzeugen beschäftigt. Jonas Ineichen konnte sich schon als Kind für die Technik und Naturwissenschaften begeistern und wurde darin von seinen Eltern unterstützt.

An der Mathematik mag er, dass Regeln gelten und es nicht wie bei den Sprachen immer wieder nicht logisch erklärbare Ausnahmen gibt. Die Quantenphysik findet er «eines der spannendsten Themen, die es gibt». Er kaufte sich auch immer wieder selber Bücher zu Themen, die ihn besonders interessieren.

Zudem habe er mit den Lehrpersonen und Mitschülern viel Glück gehabt. Seine Disziplin habe er am BBZ in Solothurn gerlernt. Gleich nach den Sommerferien hat Ineichen im BBZ Olten mit der Vollzeitausbildung für die Berufsmatura technische Richtung begonnen. Auch dort bietet der Lehrplan noch eine breite Palette an Fächern.

Das grosse Ziel: Militärpilot

Jonas’ eigentliches Ziel ist es, Militärpilot zu werden. «Seit ich fünf bin, ist das mein Traum», erzählt er mit leuchtenden Augen. Zuerst muss er allerdings strenge Eignungsprüfungen ablegen, es sei schwer, da reinzukommen. In einigen Wochen steht der erste Test dafür an. Es gehe vor allem um die Konzentrationsfähigkeit und allgemein um die geistige Fitness.

Als nächstes steht die Grenadier-RS in Isone auf dem Programm. Hanspeter Bärtschi

Ansonsten würde er die Passerelle machen und Physik studieren wollen oder auch die HF. Im Sommer 23 wird er aber erstmal als Grenadier in die RS nach Isone gehen.

An der Elektrogitarre und auf den Skis

Nach Hobbys gefragt, sagt er lachend: «Leider viel zu viele.» Er spielt er Elektrogitarre in einer Band, hört selber gerne Musik wie AC/DC, aber auch Blues oder Country. Diesen Sommer bestieg er den Viertausender Lagginhorn im Wallis; gerne möchte er später auch noch auf den Kilimandscharo und auf den Elbrus.

Er hat auch gerne Spass mit seinen Kollegen im Ausgang: «Humor ist wichtig.» Dazu fährt er gerne Ski und fährt Velo und joggt. An einer ersten Feier wurde Jonas Ineichen für seinen tollen Lehrabschluss bereits mit einem 300-Franken-Gutschein belohnt. Am Freitagabend fand zudem in Solothurn noch eine Diplomfeier der Berufsbildung «5,3+, Spitzenleistungen in der Berufslehre» statt, wo alle Lehrlinge mit der Note 5,3 und besser geehrt werden.