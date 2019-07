Die Tapete ist schon an den Wänden. Weisse Blumenmuster auf grauem Grund, ganz nach dem Vorbild der Originaltapeten. Der Boden fehlt noch, der wird nächste Woche eingebaut. In den Zimmern im Kurhaus Weissenstein wird auf Hochtouren gearbeitet. Über fünf Jahre ist es her, dass das Kurhaus den Besitzer wechselte. Nun, nach Jahren der Planung und Arbeiten auf der Baustelle mit der prächtigen Aussicht, geht es für das 24-Millionen-Projekt definitiv in den Endspurt. Der Geburtstag der Schweiz am 1. August wird gleichzeitig die Geburtsstunde des neuen Kurhauses und der gläsernen Panoramahalle (Infos zur Eröffnungsfeier finden Sie weiter unten).

Vor der Eröffnung führten Mitinhaber Tom Umiker und Hoteldirektorin Andrea Schlumpf gestern ein letztes Mal durch die Baustelle. Noch wird fleissig gearbeitet. Fast 200 Personen werden diesen Monat täglich auf dem Berg sein und sicherstellen, dass der Eröffnungstermin auch eingehalten werden kann. «Es wird eine Punktlandung geben», sagt Tom Umiker. Stress ist ihm zumindest nicht anzusehen. Gelassen führt er die Journalisten von Raum zu Raum. Überraschungen habe es bei den Bauarbeiten zwar fast täglich gegeben, sagt er. So habe man Stahlverstrebungen oder Leitungen an Orten gefunden, wo man sie nicht vermutet hätte. Doch bei so alten Gebäuden sei das normal. Aufhalten lassen hat man sich davon nicht. «Nun freue ich mich auf die Eröffnung.»